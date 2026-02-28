Irán denuncia al menos 57 niñas muertas en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, notificó que, tras el ataque aéreo contra la escuela primaria Shajare Tayebé en la provincia de Hormozgán, el proceso de rescate aún se encuentra en marcha y hay al menos 53 niñas bajo los escombros, lo que podría elevar el número de víctimas fatales. Radmehr detalló que, aunque la operación para retirar los escombros del edificio ya está activa, la calma se mantiene bajo control en el resto de la ciudad. El bombardeo, que tuvo como objetivo un centro educativo femenino, sucedió cuando se encontraban en el lugar 170 alumnas. Al menos 57 murieron y 60 resultaron heridas, según informó la agencia estatal iraní IRNA y, tal como publicó el medio, todas las víctimas mortales hasta el momento son menores.

El medio IRNA reportó que el ataque recibe denuncias tanto de autoridades locales como del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que atribuyó la ofensiva aérea a Israel. Esta acción formó parte de una serie de ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos contra objetivos estratégicos en Irán, contexto en el que Teherán lanzó misiles hacia posiciones militares estadounidenses en la región y contra el territorio israelí, conforme detalló la propia agencia iraní.

El Consejo Supremo, en una declaración reproducida por IRNA, acusó a lo que denomina el “brutal régimen estadounidense” y el “corrupto régimen sionista” de ser responsables de los bombardeos sufridos. El organismo calificó los ataques de “pérfidas acciones del enemigo” y aseveró que Irán ha dado una “respuesta aplastante” a través de sus fuerzas armadas. También destacó que, según su visión, este tipo de acciones buscaban doblegar la resistencia iraní. “El enemigo piensa que la nación de Irán se rendirá ante sus lamentables demandas con estas cobardes acciones”, expresó el Consejo Supremo en la nota citada por IRNA.

El titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró en redes sociales que la escuela atacada se encontraba “llena de estudiantes” cuando fue bombardeada a plena luz del día. De acuerdo con declaraciones recogidas por IRNA, Araqchi afirmó: “Decenas de niñas inocentes han sido asesinadas. Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta”.

Por parte del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu confirmó el inicio de una ofensiva militar con Estados Unidos cuyo propósito, según dijo, es “eliminar la amenaza existencial” que, a su juicio, representa Irán. Netanyahu hizo referencia a la necesidad de un cambio de régimen en Teherán y al final de la actual República Islámica, reportó IRNA al reproducir declaraciones oficiales del primer ministro israelí. La operación se produce en medio de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también comentó sobre los objetivos de esta operación, al señalar, según publicó la agencia iraní IRNA, que la intención final apunta a desmantelar las estructuras de poder que se instauraron en la República Islámica en 1979. El anuncio de Trump llega en un momento caracterizado por la tensión entre Washington y Teherán y por conversaciones diplomáticas orientadas a alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, publicó IRNA.

Las labores de rescate alrededor del centro educativo atacado continúan activas, con equipos de emergencia intentando localizar a las niñas que aún permanecen bajo los escombros. Autoridades locales, incluido el gobernador Radmehr, confirmaron que en el momento del ataque aéreo había 170 alumnas presentes en la escuela, por lo que existe preocupación respecto a la posibilidad de que la cifra de fallecidas siga en aumento, consignó IRNA.

Mientras tanto, los responsables iraníes han hecho reiterados llamados a la comunidad internacional para condenar las acciones militares dirigidas contra instalaciones civiles y educativas, en tanto la situación genera nuevas tensiones en un ya complejo escenario de enfrentamientos y negociaciones políticas, publicó IRNA. Las reacciones oficiales subrayan que la respuesta militar de Irán a los ataques considera a estos hechos como una agresión directa contra su población civil.

Las cifras publicadas por el medio IRNA indican que, además de las personas fallecidas, más de 60 niñas sufrieron heridas de diversa gravedad a raíz del bombardeo. Los esfuerzos para atender a las sobrevivientes y la actividad de los equipos médicos se han concentrado en hospitales de la región de Hormozgán mientras las autoridades financieras y de seguridad mantienen activo un dispositivo especial en la zona.

El ataque a la escuela primaria Shajare Tayebé ha colocado el foco en la magnitud de los riesgos para la población civil en el sur de Irán, en un contexto donde las confrontaciones armadas entre potencias regionales y extranjeras han generado numerosos incidentes recientes. Irán, a través de distintas declaraciones recogidas por medios oficiales y agencias estatales como IRNA, subraya la gravedad de este tipo de bombardeos y señala su determinación a responder según lo considere necesario frente al desarrollo de la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel.