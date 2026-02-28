Irán denuncia al menos 51 niñas muertas en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

Funcionarios iraníes han declarado que el ataque contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán sucedió cuando 170 alumnas se encontraban en el interior del edificio. De acuerdo con las autoridades, la magnitud de la tragedia podría aumentar, pues los equipos de emergencia continúan retirando escombros en el lugar. Según informó la radiotelevisión pública iraní IRIB, hasta el momento se han contabilizado al menos 51 fallecidas y 60 estudiantes heridas, todas ellas niñas, como consecuencia de un bombardeo atribuido a Israel.

El medio IRIB también consignó que el ataque ocurrió en medio de una ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán. Las autoridades de Teherán han respondido lanzando misiles sobre objetivos estadounidenses en la región y sobre territorio israelí. La situación mantiene en alerta tanto a la población local como a las fuerzas de seguridad, quienes declararon que, al margen del área directamente afectada, el resto de la ciudad de Minab se encuentra bajo control y sin incidentes adicionales hasta este momento.

Previamente, el gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, había proporcionado una cifra inicial de al menos 24 estudiantes fallecidas en la escuela primaria Shajare Tayebé, mientras que los balances oficiales continuaron actualizándose a medida que avanzaban las labores de rescate. El ejército israelí, según reportó IRIB, no ha emitido hasta ahora ningún comunicado respecto a estas acusaciones.

Radmehr explicó a la agencia oficial iraní IRNA que la operación de remoción de escombros sigue activa con el objetivo de rescatar a posibles sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas atrapadas. Añadió que pese a la gravedad del ataque, el orden y la calma se han restablecido en otros puntos de la ciudad, evitando incidentes de pánico o caos en las zonas periféricas.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado, reproducido por IRIB, en el que condenó las acciones militares como “pérfidas” y anunció una “respuesta aplastante” por parte de las Fuerzas Armadas iraníes. En el mensaje, las autoridades señalaron tanto al “brutal régimen estadounidense” como al “corrupto régimen sionista”, responsabilizándolos por los bombardeos sobre suelo iraní. Afirmaron también que las acciones bélicas buscaban someter a la nación iraní, pero aseguraron que no se lograría dicho objetivo.

Tal como publicó IRIB, la operación militar conjunta de Israel y Estados Unidos ha sido confirmada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que tiene como propósito “eliminar la amenaza existencial” que representa Irán en la región. Netanyahu vinculó esta ofensiva con la intención de promover un cambio de régimen y el fin de la República Islámica en Teherán.

Según detalló IRIB, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la meta final de la ofensiva consiste en “eliminar las estructuras de poder” establecidas en Irán desde 1979, año de la instauración de la República Islámica. Este ataque sorpresa coincidió con negociaciones indirectas entre el Gobierno estadounidense y Teherán, orientadas a alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

En medio de este contexto, el ataque a la escuela en Hormozgán resalta como uno de los episodios más graves de la actual escalada, tanto por la magnitud de las víctimas civiles como por la sensibilidad internacional que involucra a menores en una zona escolar. Las autoridades iraníes, citadas por IRIB y otras agencias nacionales, temen que el número de fallecidas aumente conforme avanzan los rescates, debido a la cantidad de personas presentes en la escuela durante el ataque.

La ofensiva militar abierta entre estos países ha generado repercusiones inmediatas en la región, afectando tanto a la infraestructura como a la confianza de la población civil, particularmente en contextos escolares y espacios considerados tradicionalmente seguros.

El desarrollo de la situación continúa bajo el monitoreo de los organismos de seguridad nacionales e internacionales, mientras se actualizan los balances de víctimas y los detalles de los ataques en una escalada que involucra directamente a varios países y ha impactado de manera directa a la comunidad educativa de Hormozgán, según subrayó IRIB.