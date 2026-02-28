Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin

La respuesta inmediata de las autoridades de Bahréin incluyó la activación de planes de emergencia tras identificar el impacto de un misil contra un centro de control estratégico de la Quinta Flota estadounidense, ubicada en territorio bahreiní. Según informó la agencia oficial BNA, el ataque fue ejecutado desde fuera del país y representó una violación de la soberanía nacional, lo que llevó a las fuerzas de seguridad y militares a desplegar medidas excepcionales para garantizar la protección de sus instalaciones y la seguridad de los residentes.

Tal como publicó BNA, el Gobierno de Bahréin confirmó públicamente que un centro de servicio de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos resultó alcanzado por un misil. Esta instalación naval, pieza clave para las operaciones estadounidenses en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, tiene su sede central en el reino. En su comunicado, las autoridades instaron a la población local a seguir únicamente la información oficial y a evitar rumores, reiterando la necesidad de atenerse a las instrucciones emitidas por las fuentes gubernamentales.

De acuerdo con la información difundida por BNA, la cadena estatal iraní IRIB manifestó que los ataques constituyen una reacción directa a las operaciones militares conjuntas llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel sobre posiciones dentro de Irán, incluyendo la capital Teherán y otros puntos estratégicos en el país persa. La televisión oficial iraní explicó que la ofensiva tenía como objetivo responder a las acciones promovidas semanas antes por Washington y sus aliados regionales.

El medio BNA también detalló que los ataques procedieron del exterior de Bahréin, infringiendo de manera explícita la soberanía territorial de la nación. El Gobierno remarcó el inicio inmediato de procedimientos de emergencia una vez detectado el ataque y enfatizó que se mantendrá alerta frente a amenazas similares en el futuro. Además, el comunicado expresó una condena enérgica contra lo que denominó “traicioneros ataques”, catalogándolos como una amenaza directa no solo para la seguridad bahreiní, sino para la de todos los habitantes y residentes del reino.

En ese contexto, el Estado de Bahréin afirmó que se reserva el derecho de emplear todas las medidas que considere necesarias en coordinación con sus aliados y socios, a fin de defender la seguridad nacional y preservar la soberanía del país. BNA enfatizó que la nación mantiene abierta la posibilidad de adoptar nuevas iniciativas diplomáticas o militares, si la situación lo requiere.

En paralelo a estos hechos, según reportó la agencia oficial de noticias de Qatar, el Ministerio de Defensa qatarí notificó una serie de incidentes que involucraron disparos de misiles contra su territorio. Las autoridades de Doha, sin precisar la procedencia de los misiles, aseguraron que la amenaza fue detectada y contrarrestada de acuerdo a los protocolos preestablecidos, con la interceptación exitosa de todos los misiles antes de que alcanzaran territorio nacional.

El Ministerio de Defensa de Qatar recalcó, según informó la agencia oficial, que la reacción rápida de sus fuerzas armadas evitó daños y reafirmó la preparación de sus sistemas de protección para este tipo de situaciones. El episodio se enmarca en un contexto de tensión regional, tras el inicio de los ataques iraníes a posiciones estadounidenses en el golfo, que han llevado a los Estados del área a fortalecer los dispositivos de defensa y a difundir recomendaciones alertando a la población sobre la obtención de información a través de canales oficiales.

Finalmente, tanto Bahréin como Qatar han hecho público su compromiso de mantener la vigilancia ante episodios que pongan en peligro la estabilidad interna y la protección de sus intereses estratégicos, coordinando esfuerzos con actores aliados para enfrentar cualquier amenaza que surja en el escenario actual, donde las hostilidades militares cruzadas afectan a diversos países del golfo.