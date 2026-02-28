Irán anuncia el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas de ataque contra Israel y bases de EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que los ataques recientes han empleado misiles más avanzados que los utilizados en ofensivas previas y que las próximas acciones serán de mayor intensidad y precisión. En el mismo comunicado, la institución militar advirtió que, tras el lanzamiento de las terceras y cuartas oleadas de la denominada Operación Promesa Verdadera 4, las siguientes fases superarán en número y exactitud a lo realizado hasta ahora, debido a la experiencia obtenida en las acciones precedentes. De este modo, la nueva escalada se vincula directamente a la respuesta ante bombardeos ejecutados previamente por Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press, la Guardia Revolucionaria iraní comunicó en la noche del sábado el inicio de nuevas oleadas de proyectiles dirigidas tanto a territorio israelí como a instalaciones militares estadounidenses. La fuerza militar especificó que los misiles fueron lanzados de forma consecutiva contra objetivos militares y de seguridad de ambas naciones, en represalia por los recientes ataques sufridos por Irán a manos de estadounidenses e israelíes durante esa misma jornada.

Según Europa Press, el comunicado de la Guardia Revolucionaria detalló objetivos concretos de los ataques. Los misiles tuvieron como blanco la base naval israelí en el puerto de Haifa, el astillero militar en esa ciudad, la base aérea de Ramat David, la sede del Ministerio de Defensa israelí en Hakeryat, y los complejos militar-industriales de Beit Shams e Ishtod. El texto del ejército iraní estableció que estos ataques fueron ejecutados con una tecnología más avanzada y mayor precisión en comparación con los misiles empleados en fases antiguas de la Operación Promesa Verdadera.

La fuerza militar iraní agregó que los futuros ataques emplearán una mayor cantidad de misiles y presentarán un nivel superior de precisión. Según la nota emitida por la propia Guardia Revolucionaria, “los malvados enemigos de la nación iraní deben saber que las próximas oleadas serán más precisas y varias veces más numerosas que las de la Operación Promesa Verdadera 3 aprovechando la experiencia previa”.

Por otra parte, el ejército israelí confirmó el lanzamiento de proyectiles desde Irán y la activación inmediata de los sistemas de intercepción defensiva. Europa Press reportó que, como parte de la respuesta, se enviaron notificaciones de alerta a los teléfonos móviles en las zonas amenazadas para que la población se desplazara a refugios. Las autoridades de Defensa recomendó a los residentes obedecer todas las instrucciones del Mando del Frente Interior.

El ejército israelí recordó en un mensaje que “las defensas no son herméticas y por consiguiente hay que seguir obedeciendo las instrucciones del Mando del Frente Interior”. A su vez, advirtió que la difusión de informaciones sobre la ubicación de los impactos, así como la publicación de fotografías relacionadas, está prohibida para evitar que se facilite información a fuerzas hostiles sobre los efectos de los ataques.

Europa Press agregó que el ejército de Israel difundió imágenes en las que se observa la ejecución de operaciones de rescate tras los ataques, aunque sin divulgar detalles acerca de los daños materiales o de posibles víctimas. Este despliegue visual formó parte de la documentación oficial que proporcionó el propio cuerpo militar israelí a través de sus canales de comunicación.

Las acciones forman parte de una escalada de tensiones regionales luego de los intercambios de ataques entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses, y según la información consignada por Europa Press, la situación permanece en desarrollo, con las autoridades militares vigilando y gestionando las consecuencias de las últimas ofensivas.

La advertencia sobre la inminencia de futuras oleadas más intensas agrega un elemento de incertidumbre sobre el curso del conflicto, mientras que los llamamientos a la población civil a permanecer en refugios y seguir instrucciones oficiales reflejan el nivel de alerta en las zonas potencialmente afectadas. La interacción entre los sistemas de defensa y las amenazas en incremento continuará marcando la agenda de seguridad en la región, conforme a las comunicaciones difundidas tanto por la Guardia Revolucionaria iraní como por el ejército israelí y la información provista por Europa Press.