España exige "respeto al derecho internacional" y apela a la "desescalada" tras el ataque a Irán

La actividad de las embajadas españolas en la región se mantiene con normalidad, según detalló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en referencia a la actual situación de tensión en Oriente Medio. El ministro transmitió que estas representaciones consulares continúan plenamente activas y operativas para atender a los ciudadanos españoles desplazados o residentes en la zona, pese a la incertidumbre generada tras los recientes bombardeos que involucraron a Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

De acuerdo con Europa Press, Albares empleó sus redes sociales para informar que se encuentra vigilando el desarrollo de estos acontecimientos que incrementaron la preocupación internacional sobre el potencial de una escalada bélica. El jefe de la diplomacia española manifestó la necesidad de que todas las partes involucradas respeten el derecho internacional y subrayó que la violencia únicamente contribuye a generar “caos”.

El medio Europa Press consignó que el ministro remarcó la urgencia de evitar cualquier nuevo incremento en el uso de la fuerza. Albares promovió la desescalada como mecanismo imprescindible y propuso el diálogo como “vía para la paz y la estabilidad”. En el mensaje publicado en la red social X, el responsable de Exteriores insistió en que "la violencia solo trae caos", reiterando su llamamiento a la contención y al respeto a las normativas internacionales que rigen las relaciones entre estados.

La petición de Albares ocurre en el contexto de un ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, suceso que elevó las tensiones y generó respuestas diplomáticas inmediatas desde diversas capitales del mundo. Según publicó Europa Press, la postura española se orienta al respeto de mecanismos multilaterales y a la búsqueda de soluciones políticas a las crisis regionales, evitando así una mayor inestabilidad que pueda impactar tanto a la población local como a los intereses de ciudadanos españoles en la zona.

El titular de Exteriores también destacó que la situación se considera “grave” y que continúa el seguimiento por parte del Gobierno español. Europa Press reportó que estas declaraciones reflejan la preocupación predominante en los países europeos por un posible ensanchamiento del conflicto, especialmente ante la participación de potencias globales y la posibilidad de nuevas represalias cruzadas.

Albares reiteró en su intervención recogida por Europa Press que las embajadas y servicios consulares españoles en el Oriente Medio permanecen activas y disponibles para quienes requieran asistencia. Esta información busca tranquilizar a los ciudadanos ante posibles incidencias derivadas de los enfrentamientos recientes. Además, se indicó que las autoridades españolas mantienen contacto constante con sus homólogos internacionales para evaluar tanto los riesgos como las necesidades de respuesta en caso de que la situación se deteriore aún más.

La información difundida por Europa Press también recoge la preocupación oficial sobre los efectos colaterales que puedan derivarse del incremento de la violencia armada en una región caracterizada por su inestabilidad política y estratégica. España, a través de las palabras de Albares, insistió en su compromiso con la legalidad internacional y en el trabajo diplomático para contener la espiral de tensión, reafirmando su apoyo a los procesos negociadores como única vía duradera para reinstaurar la calma.

El jefe de la diplomacia española concluyó sus intervenciones públicas reiterando la disposición de su cartera para intervenir diplomáticamente cuando sea pertinente, mientras se mantiene abierta la comunicación con las representaciones exteriores españolas, tal como consignó Europa Press. El Gobierno español prosigue con el monitoreo de la situación y mantiene activo el protocolo para sus conciudadanos en el extranjero, en tanto continúan los acontecimientos en el Oriente Medio.