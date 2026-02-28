En libertad el detenido por la muerte de una mujer en El Puerto tras revelarse que murió por sobredosis

Tras examinar el informe de la autopsia, la Autoridad Judicial de Cádiz liberó al hombre detenido en El Puerto de Santa María tras considerarse que la muerte de una vecina del municipio se debió a una sobredosis y no existieron indicios de delito, según informaron fuentes oficiales citadas por Europa Press. El fallecimiento de la mujer ocurrió la tarde del viernes 27 de febrero, lo que generó inicialmente la detención de su pareja como presunto responsable del deceso, aunque después los análisis forenses descartaron que se hubiera producido una agresión o causa violenta.

En relación al contexto, el hecho sucedió en la calle Sucre, situada en la zona de Los Romanos de El Puerto de Santa María. El servicio unificado de emergencias 112 recibió el aviso sobre las 13:30 horas, cuando se informó del fallecimiento de una mujer cuya vida no pudo ser salvada a pesar de la intervención de los servicios sanitarios, detalló Europa Press.

Después del suceso, la Policía Nacional procedió a la detención del hombre que convivía con la víctima, trasladándolo ante el juzgado que instruía el caso. Paralelamente, la Delegación contra la Violencia de Género inició la recopilación de datos al tratarse inicialmente de una posible muerte derivada de una situación de violencia de género en la provincia de Cádiz, según consignó Europa Press.

Tal como detalló el medio, la situación dio un giro con la revelación de los resultados de la autopsia, que concluyeron que la causa directa del fallecimiento fue una ingesta letal de drogas, identificando específicamente una sobredosis de sustancias estupefacientes. A raíz de estos datos procedentes del análisis forense, las autoridades judiciales determinaron que no había fundamentos para mantener la privación de libertad del hombre arrestado.

Según las fuentes de la investigación citadas por Europa Press, no se hallaron signos externos ni internos de violencia sobre el cuerpo de la mujer, eliminando la hipótesis de un delito con implicación de terceros. De igual forma, no surgieron elementos que hicieran sospechar la intervención de otra persona en la administración de las sustancias que ocasionaron la muerte.

En consecuencia, la causa se archivó como una muerte accidental asociada al consumo masivo de drogas, y no se presentaron cargos contra la pareja de la fallecida. Este desenlace llevó a la Delegación contra la Violencia de Género a cesar la recogida de información, dado que la evidencia forense descartó la implicación de violencia machista o criminalidad, consignó Europa Press.

El hombre, tras ser interrogado y mientras duraba la investigación, fue puesto en libertad tras la valoración judicial, según lo reportado por Europa Press. Las autoridades recordaron que, aunque la intervención policial y judicial es inmediata cuando se presume cualquier delito violento, los resultados periciales resultan determinantes para establecer la naturaleza del suceso y la actuación posterior.

Europa Press destacó que este tipo de situaciones, en las que inicialmente se trata como posible delito de violencia de género, requieren rigurosas verificaciones técnicas y forenses antes de concluir la implicación de terceros. En este caso, la información recogida por los servicios de emergencia y la valoración médica y judicial permitieron aclarar las circunstancias de la muerte y ajustar la respuesta policial y judicial conforme a los datos oficiales.