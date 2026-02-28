El Senado da luz verde a la reforma laboral de Milei tras eliminar la reducción salarial durante baja médica

El debate sobre la reforma laboral argentina se reactivó en el Senado cuando la oposición, liderada por el peronismo, intentó frenar la discusión argumentando que la normativa violaba disposiciones constitucionales y acuerdos internacionales, según consignó el diario La Nación. Con 42 votos a favor, 28 votos en contra y dos abstenciones, la Cámara alta aprobó la versión modificada del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, después de que la Cámara de Diputados eliminara el artículo que permitía la reducción salarial durante las ausencias médicas. Según reportó La Nación, la sesión se centró en decidir si aceptar el texto aprobado por los diputados o mantener la versión original del Senado.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, esta reforma laboral, que abarca más de doscientos artículos, introduce modificaciones sustanciales en los derechos laborales, normativas de despido, horarios y vacaciones. Entre las principales novedades se encuentra la eliminación definitiva de la reducción salarial durante las bajas médicas, tras la supresión del artículo 44 por parte de la Cámara de Diputados. El gobierno de Milei presentó la normativa como una modernización necesaria del mercado laboral. El presidente escribió en redes sociales que se trataba de un hecho “histórico”, mientras la presidenta del Senado, Patricia Bullrich, argumentó que la ley busca corregir “una estafa moral” que, según ella, condujo a millones de personas a la informalidad.

Bullrich, quien también es una de las principales colaboradoras del mandatario y exministra de Seguridad, defendió la iniciativa alegando que la reforma proporcionará previsibilidad tanto a trabajadores como a empresas, estimulando la creación de empleo y flexibilizando el mercado, según publicó La Nación. En palabras de Bullrich, durante años muchos trabajadores fueron enviados a la informalidad “en nombre de los trabajadores”. Esa situación, sostuvo, necesita ser corregida, y por eso el bloque oficialista defendió la sanción de la normativa.

Por otra parte, el senador del Partido Judicialista Jorge Capitanich manifestó en su intervención, recogida por La Nación, que la reforma tendrá un impacto negativo en el empleo al precarizar las condiciones laborales y debilitar la protección salarial. Capitanich remarcó que la legislación vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece garantías para los derechos de los trabajadores.

Según informó La Nación, la aprobación del texto final se produjo luego de que la Cámara de Diputados quitara del proyecto original la disposición más controvertida: el recorte salarial en casos de baja médica. Esto obligó al Senado a reconsiderar el articulado y votar la reforma con los cambios introducidos, dejando a la oposición peronista con opciones limitadas para revertir el avance de la ley. La moción opositora para frenar el debate no prosperó, pese a los argumentos sobre su posible incompatibilidad con el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur.

El nuevo marco laboral implica una reforma profunda del régimen de despidos, estableciendo una reducción en los cálculos de indemnización para los empleados cesados. Además, se legaliza la posibilidad de fraccionar los períodos vacacionales, permitiendo a los empleadores y trabajadores pactar esquemas más flexibles, publicó La Nación. En cuanto a la gestión de horas de trabajo, la normativa incorpora la opción de un banco de horas como alternativa al pago de horas extraordinarias, lo cual altera la lógica tradicional de compensación por tiempo extra laborado.

Tan pronto como se conoció la aprobación, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para destacar la trascendencia de la jornada legislativa. Entre los detalles más significativos, la ley autoriza la ampliación de la jornada laboral diaria, que ahora podrá extenderse de ocho a doce horas, siempre respetando un descanso obligatorio de 12 horas entre cada día trabajado. Esta flexibilización del régimen horario forma parte de la apuesta oficialista para dinamizar la contratación de personal y dar a las empresas mayores herramientas de organización, según argumentó la presidenta del Senado.

Otra de las modificaciones incluidas en la legislación, según reportó La Nación, es la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo. El sistema judicial encargado tradicionalmente de dirimir disputas laborales dejará de existir en su forma actual, lo que se espera que altere la manera en que se tramitan los conflictos entre empleados y empleadores.

El texto también incluye restricciones importantes al derecho de huelga, detalló La Nación. La nueva normativa limita las condiciones en las que los sindicatos pueden convocar paros y regula con mayor precisión los mecanismos de protesta y negociación colectiva. En ese sentido, los acuerdos alcanzados a nivel de empresa o regiones ganan preeminencia sobre los convenios sectoriales, modificando así la arquitectura de la negociación colectiva en Argentina.

La reforma implica, además, que se amplíen las opciones de negociación directa entre partes individuales o regionales, por encima de las soluciones alcanzadas en mesas sectoriales de negociación, lo que tiende a descentralizar y diversificar las formas de acuerdo laboral, de acuerdo con lo publicado por La Nación.

Durante el proceso legislativo, la iniciativa generó un debate polarizado, con sindicatos y bloques opositores advirtiendo sobre potenciales deterioros en las garantías de los trabajadores, mientras que el oficialismo mantuvo su argumento de que estas modificaciones buscan romper con viejas estructuras que, a su juicio, limitaron la creación de empleo formal en el país. La discusión sobre la constitucionalidad de algunos artículos y el impacto previsto en el mercado laboral se mantuvo en el centro del debate hasta el momento mismo de la votación, reflejando el nivel de controversia que la ley genera en la sociedad argentina, según recogió La Nación.

Así, tras el proceso de revisión, el Senado ratificó la reforma laboral con los cambios propuestos por Diputados, estableciendo un nuevo escenario regulatorio para las relaciones laborales en Argentina. Con la promulgación de esta ley, el gobierno despliega una de sus apuestas centrales en materia de política económica y empleo, de acuerdo con lo reflejado por La Nación a lo largo de la jornada.