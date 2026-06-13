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13 detenidos y 15 denunciados en un dispositivo policial contra las armas de fuego en Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policía Nacional y seguridad privada han detenido a 13 personas (que acumulaban 93 antecedentes) y han denunciado a otras 15, por posesión de drogas y tenencia de armas blancas, en un dispositivo contra las armas de fuego en Barcelona, que se llevó a cabo este viernes entre las 14 y las 22 horas.

Según han informado fuentes de los Mossos a Europa Press este sábado se produjeron 5 detenciones por la ley de extranjería, 3 por hurto, dos por hurto y estafa, dos por órdenes de detención y uno por robo en el interior de un vehículo.

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En el dispositivo han participado más de 100 efectivos de Mossos, una cuarentena de agentes de Guàrdia Urbana y una decena de Policía Nacional y se ha centrado especialmente en los distritos de Sants, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí y otras zonas de la ciudad, como la zona cercana a la calle de Balmes, donde se ha producido el último incidente con arma de fuego en la ciudad.

En total, se ha identificado a 254 personas con 732 antecedentes y, además, se han intervenido 3 patinetes eléctricos y se ha realizado una entrada administrativa en un establecimiento de interés.

La policía afirma que ante los últimos incidentes con armas de fuego es necesaria "un acción contundente a nivel de saturación de espacios y visibilidad" y que, pese a un descenso de los delitos, se actúa quirúrgicamente en puntos donde se detecta un aumento de incidentes con armas de fuego.

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