El ministro de Exteriores iraní entiende que la cúpula del país sigue con vida tras los ataques de EEUU e Israel

Durante su intervención con la cadena estadounidense NBC, Abbas Araqchi, titular de Exteriores de Irán, expresó que la continuidad en el liderazgo del país se mantiene tras los ataques recientes, ya que, según su información, tanto el guía supremo Alí Jamenei como el presidente Masud Pezeshkian permanecen a salvo. Esta declaración se presentó en el contexto de una entrevista exclusiva, en la que el diplomático analizó la situación surgida a raíz de los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel, que según él, estuvieron dirigidos hacia los centros neurálgicos del poder iraní. Según informó NBC, Araqchi confirmó también el fallecimiento de dos mandos militares de alto rango, cuyas identidades no han sido publicadas aún, y describió su pérdida como de impacto “no tan grave” para la estructura de mando.

El ministro iraní aprovechó la ocasión para calificar la actual escalada como una “guerra impuesta”, atribuida a la intervención militar de Estados Unidos e Israel, y justificó la respuesta de Irán señalando que las acciones se han dirigido hacia posiciones reforzadas de fuerzas estadounidenses ubicadas en la región, evitando ataques contra territorio estadounidense propiamente dicho. “Lo que hemos hecho ha sido atacar a los refuerzos militares de Estados Unidos, no a los estadounidenses en su propio país”, afirmó Araqchi, según consignó la cadena NBC. El ministro insistió en que Irán no busca atacar a la población estadounidense y reiteró que las operaciones defensivas de la república islámica se centran en disuadir ataques y defender la soberanía nacional ante lo que calificó como una ofensiva externa.

De acuerdo con lo publicado por NBC, Araqchi expresó su incomprensión ante la falta de reconocimiento internacional sobre lo que describió como ataques estadounidenses continuados contra Irán. “Estados Unidos nos está atacando y no comprendo cómo alguien no puede entender este simple hecho”, dijo el ministro, subrayando el carácter defensivo de la postura de su gobierno. Durante la entrevista, el diplomático iraní reiteró su esperanza de que la comunidad internacional comprenda que la república islámica no desea confrontaciones directas con ciudadanos estadounidenses, ejemplificando su posición con los objetivos militares elegidos durante las represalias recientes.

Ante las consultas sobre la posibilidad de reanudar negociaciones diplomáticas con Washington, Araqchi condicionó cualquier acercamiento a la interrupción previa de los ataques por parte de Estados Unidos. El titular de Exteriores fue categórico al señalar que no es posible entablar conversaciones mientras continúan las acciones militares en territorio iraní o contra sus intereses regionales. Además, dejó entrever el estado de ánimo generalizado de la sociedad iraní tras los acontecimientos recientes: “El pueblo iraní está furioso”, remarcó Araqchi, según reportó NBC, sugiriendo que esa indignación limita el margen de maniobra disponible en la arena diplomática.

NBC detalló que, aunque la muerte de los dos comandantes ha sido confirmada por fuentes oficiales iraníes, el propio ministro matizó su impacto en la dirección de las fuerzas armadas, indicando que no compromete la estabilidad ni las operaciones del aparato militar nacional. Esta postura busca transmitir fortaleza y continuidad institucional a pesar de las bajas y elevar la moral tanto interna como externa. El medio estadounidense destacó también la insistencia del canciller en separar los intereses de defensa nacional de posibles amenazas hacia civiles estadounidenses, mientras argumentaba que las operaciones de Irán se limitan a objetivos estrictamente militares vinculados con la presencia externa en la región.

La información disponible, según consignó NBC, no permite conocer detalles sobre el alcance exacto de los daños causados por los ataques de la mañana previa, ni sobre el estado de las instalaciones consideradas estratégicas tanto por Irán como por las fuerzas internacionales en el área. Araqchi se mantuvo firme en su postura de que el presente ciclo de violencia tiene como motor la intervención de Washington y Tel Aviv, sugiriendo que una reducción de hostilidades depende de un cambio primero en la actitud de la administración estadounidense.

Las declaraciones del canciller y las posiciones oficiales reflejan el clima de tensión en la región tras los recientes ataques, así como las dificultades para establecer nuevos canales de diálogo bajo la presión de una opinión pública iraní marcada por la indignación. Según publicó NBC, la entrevista ratificó la visión del gobierno iraní sobre los acontecimientos y expuso sus condiciones para una eventual distensión futura, dejando clara la exigencia de que cese la ofensiva estadounidense antes de reactivar conversaciones diplomáticas.