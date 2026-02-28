Agencias

EEUU incluye a Irán como primer estado en la lista de países que cometen detenciones arbitrarias

Washington anunció que Irán fue calificado oficialmente como “estado patrocinador de detención injusta”, una nueva lista creada bajo una orden de Trump que permitirá imponer sanciones, restringir visados y buscar la repatriación de ciudadanos norteamericanos considerados rehenes

Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Irán queda sujeto a la posibilidad de sanciones, restricciones de visados y medidas para limitar la entrada de sus ciudadanos en territorio estadounidense, así como el viaje de estadounidenses a Irán, tras figurar como el primer país en una nueva lista de “estados patrocinadores de detenciones injustas”. Según publicó la agencia de noticias Europa Press, la Casa Blanca ha incorporado a Irán en esta denominación mediante una orden ejecutiva adoptada en septiembre por el entonces presidente Donald Trump, lo que permite aplicar distintas herramientas diplomáticas y económicas contra países identificados bajo esta definición.

La designación, reportó Europa Press, busca responsabilizar a aquellos gobiernos a los que Washington acusa de retener ciudadanos norteamericanos y de otras nacionalidades con criterios arbitrarios, en casos que considera equivalentes a la toma de rehenes para ejercer presión política. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció la inclusión mediante un mensaje divulgado en redes sociales, donde explicó: “Hoy designé a Irán como Estado Patrocinador de Detenciones Injustas. Durante décadas, el régimen iraní ha detenido cruelmente a estadounidenses inocentes y a ciudadanos de otras naciones para ejercer presión política”.

Entre las consecuencias asociadas a la inclusión en dicha lista se encuentra la posible imposición de sanciones que abarcan aranceles, la suspensión de ayudas económicas norteamericanas, la restricción o limitación de exportaciones hacia Irán y el bloqueo de la entrada de nacionales iraníes a Estados Unidos, según detalló Europa Press. Además, la medida afecta tanto la movilidad hacia y desde Estados Unidos como el acceso de las autoridades iraníes a recursos estadounidenses.

La Administración Trump, consignó el medio, argumenta que esta iniciativa habilita acciones más contundentes para lograr la repatriación de ciudadanos estadounidenses retenidos en el extranjero, así como para identificar y sancionar a quienes estén involucrados en estos hechos. Uno de los propósitos centrales de esta política reside en la llamada “recuperación de rehenes” mediante la aplicación coordinada de esfuerzos diplomáticos, judiciales y de seguridad, dirigidos a conseguir el regreso de los cautivos a Estados Unidos y la persecución judicial de los responsables de tales detenciones.

Europa Press informó que la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes, coordinada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), articula actualmente el apoyo a estadounidenses retenidos en el exterior y a sus familias antes, durante y después de su liberación. El FBI subrayó en un comunicado la importancia de mantener estos esfuerzos bajo coordinación interagencial y subraya el papel de apoyo continuo tanto para los rehenes como para sus familias.

La Casa Blanca, según indicó Europa Press, emitió críticas hacia la gestión del gobierno previo de Joe Biden, señalando que durante su mandato se registró un saldo negativo de estadounidenses retenidos y posteriormente liberados. Específicamente, la administración Trump acusó a la gestión Biden de haber incrementado el número de estadounidenses capturados en el exterior en comparación con los repatriados.

La ley habilitó la creación de esta nueva lista análoga a la que ya existe en materia de “estados patrocinadores del terrorismo”. Al igual que en ese caso, la inclusión implica un amplio repertorio de posibles medidas punitivas, desde restricciones económicas hasta limitaciones diplomáticas, según explicó Europa Press. La Casa Blanca afirmó que la medida nace de la necesidad de visibilizar y contrarrestar lo que considera una estrategia recurrente de ciertos estados para obtener concesiones restringiendo la libertad de ciudadanos extranjeros.

El gobierno estadounidense está exigiendo una revisión por parte de autoridades internacionales sobre la situación de ciudadanos extranjeros que permanecen detenidos en Irán en condiciones que, según Washington, no cumplen con las garantías mínimas del debido proceso y los derechos fundamentales, reportó Europa Press. Esta nueva política se enmarca en un contexto internacional en el que, según funcionarios estadounidenses, crece la preocupación por la utilización de detenciones arbitrarias como instrumento de presión política o diplomática.

La inclusión formal de Irán en esta categoría constituye el primer caso tras la promulgación de la orden ejecutiva promovida por la Administración Trump, que otorga nuevas facultades al Departamento de Estado para encabezar iniciativas destinadas al regreso de este tipo de personas detenidas y endurecer la posición de Estados Unidos frente a naciones que, según sus autoridades, ejecutan este tipo de prácticas de forma sistemática.

Washington sostiene que la finalidad principal de la designación es lograr la liberación y el retorno de los ciudadanos estadounidenses considerados rehenes, además de remitir un mensaje político y judicial respecto a las consecuencias que puede acarrear la retención injustificada de personas con pasaporte estadounidense o de otros países, según consignó Europa Press.

La lista de “estados patrocinadores de detenciones injustas” se implementa bajo parámetros definidos e incluye procedimientos de vigilancia, revisión y, potencialmente, modificación en función de la evolución de la situación en los países afectados. La política contempla también medidas de prevención, restricción y, en colaboración con otras agencias gubernamentales, la posibilidad de mantener presión diplomática permanente sobre las autoridades de los países involucrados, concluyó Europa Press.

Temas Relacionados

Detenciones arbitrariasIránEstados UnidosDonald TrumpMarco RubioCasa BlancaFBISancionesRehenesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Carlo Costanzia: "El entorno familiar ha presionado para que no demande a Laura"

Presionado por sus allegados para evitar acciones judiciales, Carlo expone que atraviesa dificultades tras las declaraciones de Laura, niega cualquier actitud agresiva hacia su prima y sostiene que “ha exagerado todo para comercializar” la controversia

Carlo Costanzia: "El entorno familiar

Alemany ve a Griezmann hasta final de temporada: "Todo lo demás son especulaciones”

Alemany ve a Griezmann hasta

EEUU apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a ataques de los talibán en Afganistán

En una jornada marcada por enfrentamientos mortales y bombardeos en varias ciudades fronterizas, Washington respalda a Islamabad y advierte a sus ciudadanos sobre el riesgo extremo en la zona, instando a evitar aglomeraciones y actualizar registros de viaje

Infobae

Guterres pide a EEUU e Irán que trabajen "con determinación" y "de buena fe" para lograr un acuerdo

El jefe de Naciones Unidas respalda el diálogo indirecto en Suiza entre Washington y Teherán, remarcando la importancia del control internacional sobre el programa nuclear iraní y la necesidad de avanzar hacia entendimientos duraderos tras recientes tensiones armadas

Guterres pide a EEUU e

El jugador argentino Leonardo Aboian es sancionado hasta junio de 2032 por amañar partidos

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis informó que el deportista argentino admitió haberse involucrado en arreglo de resultados, facilitación de apuestas y corrupción en torneos menores, por lo que enfrentará suspensión y millonaria multa

El jugador argentino Leonardo Aboian