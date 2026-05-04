Pizarro afirma que desgaste físico no será pretexto en Tigres para trascender en Concacaf

Monterrey (México), 4 may (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseveró este lunes que el desgaste físico no será un pretexto para que su equipo trascienda tanto en la Copa de Campeones de la Concacaf, como en el Clausura local.

"Hay un gran desgaste físico por los dos torneos, lo sabíamos de antemano, pero estamos comprometidos para sobreponernos. Trataremos de mantenernos fuertes en ambos torneos. Tenemos los objetivos muy claros, es una gran oportunidad estar en condiciones favorables en las dos competencias", aseguró el estratega.

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Los Tigres jugaron el fin de semana pasado el partido de ida de los cuartos de final del Clausura, en el que vencieron al Guadalajara por 3-1 y este martes disputarán el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashville de la MLS.

Pizarro reconoció que la ventaja de 0-1 que obtuvieron en el primer juego ante el equipo estadounidense está lejos de ser definitiva si no son capaces de mantener el cero en su portería.

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"Sabemos lo importante que es el aspecto defensivo, creo que hemos mejorado. Va a ser un partido muy difícil, Nashville ha hecho muy bien las cosas, es un equipo duro, pero estamos conscientes de que esta es una gran oportunidad para acceder a la final", subrayó el técnico.

El estratega puntualizo lo importante que será para su plantel no caer en distracciones, ni confianzas.

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"Tenemos un cierre en el que debemos estar concentrados, veo a mi plantel completo, muy competitivo en todas las líneas. A pesar de que tenemos la ventaja debemos hacer un gran partido para merecer pasar a la final", concluyó.

Los Tigres buscan avanzar a la quinta final de la Copa de Campeones de Concacaf en su historia; de las cuatro a las que han llegado perdieron las de 2016, 2017 y 2019, solo salieron triunfadores de la de 2020, en la que superaron a Los Angeles FC de la MLS.

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