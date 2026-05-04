Experto señala retos de acceso y regulación para innovaciones farmacéuticas en México

Ciudad de México, 4 may (EFE).- El acceso a medicamentos innovadores en México se ve limitado por los tiempos regulatorios, las restricciones presupuestarias y la incorporación de terapias avanzadas como las celulares y génicas, según especialistas del sector farmacéutico. El acceso a estos tratamientos depende tanto de los procesos regulatorios como de la capacidad del sistema sanitario para financiarlos e implementarlos, explicó a EFE el director de la división farmacéutica de Bayer en México, Daniel Londero.

“Un medicamento puede tardar más de 10 años en desarrollarse. El reto no termina ahí: el verdadero desafío es que ese tratamiento esté disponible y accesible cuando llega a los países”, señaló.

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Londero subrayó que el acceso está condicionado tanto por procesos regulatorios como por las limitaciones presupuestarias de los sistemas de salud, en un contexto donde enfermedades crónicas como diabetes, padecimientos cardiovasculares y cáncer generan alta demanda.

En este sentido, apuntó la necesidad de fortalecer el diálogo entre industria y autoridades para evaluar el impacto clínico y económico de los tratamientos, especialmente en patologías de alta carga para el sistema público.

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El desarrollo de terapias avanzadas —como las celulares y génicas— introduce además desafíos logísticos y regulatorios adicionales, ya que requieren condiciones de transporte, almacenamiento y aplicación más complejas que los medicamentos tradicionales.

“Son tratamientos que pueden implicar el manejo de células vivas o procesos personalizados, lo que exige marcos regulatorios más ágiles y sistemas de salud preparados para su implementación”, explicó.

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Londero indicó que México busca recuperar su participación en ensayos clínicos, tras haber quedado rezagado en años anteriores debido a largos tiempos de aprobación.

Según el directivo, la demora en autorizaciones provocó que el país quedara fuera de estudios internacionales, al no incorporarse a tiempo en procesos donde participan múltiples naciones.

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No obstante, destacó señales de mayor apertura por parte de autoridades como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que podría favorecer un repunte en la investigación clínica si se consolidan mejoras en los tiempos regulatorios.

El directivo señaló que las áreas de mayor desarrollo para la compañía coinciden con las principales cargas de enfermedad en México, como padecimientos cardiovasculares y renales, oncología y salud femenina.

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Sin embargo, advirtió que la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos, también requerirá ajustes regulatorios para su aprovechamiento.

“La tecnología puede acelerar la investigación, pero su impacto dependerá de que existan condiciones para integrarla en los procesos regulatorios y de atención”, apuntó.

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Aunque México representa actualmente una proporción menor del mercado global de la farmacéutica, Londero consideró que el país tiene potencial para aumentar su relevancia si logra mejorar el acceso a tratamientos, agilizar regulaciones y fortalecer su ecosistema de investigación.

En este contexto, insistió en que el principal reto para la industria no es únicamente desarrollar innovación, sino garantizar que esta llegue de forma efectiva a los pacientes.

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Explicó además que Bayer prevé un crecimiento de doble dígito en México en los próximos años, impulsado por el lanzamiento de nuevas terapias innovadoras y el fortalecimiento de su portafolio en áreas clave como enfermedades cardiovasculares, oncología y salud femenina.

Durante el reciente 'Farma Media Day', celebrado en Alemania, la compañía delineó sus principales ejes de crecimiento global, los cuales —subrayó— están completamente alineados con la estrategia en México.

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