La rápida aplicación de planes de contingencia permitió la evacuación de los pasajeros tras el impacto de proyectiles lanzados desde Irán al Aeropuerto Internacional de Dubái, según explicaron las autoridades de Dubái en mensajes difundidos por la Oficina de Prensa y consignados por los medios locales. Esta intervención inmediata también implicó el despliegue coordinado de equipos de emergencia, cuyo propósito fue proteger tanto a los viajeros como al personal de la terminal.

De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Prensa de Dubái y publicada por varios medios, cuatro trabajadores sufrieron heridas debido al impacto de los proyectiles y recibieron atención médica adecuada. El medio detalló que los aeropuertos de Dubái confirmaron que el incidente causó únicamente daños menores en la infraestructura aeroportuaria y que la situación fue contenida en un corto plazo.

Tal como publicó la Oficina de Prensa de Dubái, los dispositivos de emergencia operaron en estrecha colaboración con las autoridades locales, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos quienes se encontraban en la terminal al momento del suceso. Los pasajeros afectados pudieron ser evacuados, según el protocolo previsto para situaciones de emergencia.

Las informaciones distribuidas por medios oficiales y reportadas por la prensa puntualizan que los equipos de emergencia desplegados acudieron de inmediato a la zona afectada. La coordinación con las autoridades locales fue fundamental para estabilizar la situación, proteger a los presentes y minimizar el impacto en las operaciones del aeropuerto.

El incidente ocurrió en uno de los aeropuertos de mayor tránsito a nivel internacional y fue atribuido a proyectiles lanzados desde Irán, como confirmaron las fuentes oficiales. La prioridad de los responsables del aeropuerto y de las agencias de seguridad fue la protección de la vida e integridad de trabajadores, personal de rescate y viajeros. Para ello, se activaron de manera simultánea los procedimientos de evacuación y atención a heridos.

La frecuencia de uso y la relevancia internacional del Aeropuerto Internacional de Dubái convierten este tipo de incidentes en situaciones de alto impacto para la región. La intervención rápida de los equipos de emergencia ayudó a mitigar las consecuencias del ataque y a mantener a salvo tanto a los viajeros como al personal del aeropuerto.

