(Crónica) La Real Sociedad gana por la mínima en Son Moix y el Athletic saca un punto de Vallecas

El Mallorca prolongó su racha negativa con una cuarta derrota consecutiva en su estadio, situación que compromete su posición al quedar con 24 puntos en la zona de descenso y aumenta la presión sobre su entrenador, Martín Demichelis. Según informó Europa Press, la Real Sociedad salió beneficiada de su visita a Son Moix tras imponerse por la mínima con un tanto de Carlos Soler, mientras que el Athletic Club firmó un empate 1-1 ante el Rayo Vallecano, igualando ambos equipos a 35 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports durante la jornada 26.

El medio Europa Press detalló que en el duelo disputado en Vallecas, el Rayo Vallecano generó peligro desde los primeros minutos. El 'Pacha' Espino estuvo cerca de inaugurar el marcador con un disparo con la pierna izquierda que desvió un defensor rival y obligó a Unai Simón a enviar el balón a tiro de esquina. Las jugadas a balón parado otorgaron al Rayo varias opciones y, de hecho, en el minuto 9, un remate de cabeza de Florian Lejeune se estrelló en el poste, evitando la apertura del marcador. Antes de cumplirse la media hora de juego, Unai Simón detuvo también un cabezazo de Álvaro García.

El primer gol llegó en el minuto 36. Álvaro García recibió un pase en profundidad, condujo y asistió a Jorge de Frutos, quien definió la jugada con el pie derecho para poner adelante al conjunto local. Este resultado momentáneo fue revertido al inicio de la segunda parte. Según consignó Europa Press, a poco de reanudarse el juego, Unai Simón lanzó en largo, Álex Berenguer conectó de cabeza y Iñaki Williams controló el balón con el muslo izquierdo dentro del área para igualar rápidamente con una volea potente.

La crónica de Europa Press agregó que el partido bajó en intensidad a raíz de la lesión de Iñigo Ruiz de Galarreta en el minuto 56, incidente que pausó el ritmo del duelo. Pocos minutos después, el Rayo logró marcar pero el gol fue anulado ya que Pathé Ciss se encontraba en fuera de juego en el momento de intentar el remate tras una acción a balón parado. En los minutos de descuento, Óscar Valentín buscó el tanto de la victoria para el equipo local con un disparo rasante desde fuera del área que Unai Simón atajó de manera segura. El empate final dejó al Rayo con 27 puntos y al Athletic con 35.

En la jornada sabatina también se destacó el enfrentamiento entre Mallorca y Real Sociedad en Son Moix, donde, tras un arranque de partido sin dominio claro, la ocasión más relevante se presentó cerca del minuto 20, cuando Duje Caleta-Car y Arsen Zakharyan intentaron romper la igualdad con disparos lejanos. La acción decisiva del partido llegó a la media hora. Tal como publicó Europa Press, Mikel Oyarzabal filtró un pase que dejó a Gonçalo Guedes solamente ante la zaga local; su disparo rebotó en Martin Valjent y cayó en el área para que Carlos Soler marcara el único gol del encuentro con una volea que botó en el césped antes de entrar al arco.

La Real Sociedad dispuso de la opción para el segundo tanto poco antes del descanso, en otra intervención de Zakharyan, pero la defensa local resolvió la jugada. Tras la reanudación, el Mallorca intentó responder, aunque según reportó Europa Press, sus aproximaciones resultaron poco constantes y no lograron inquietar con verdadero peligro a Álex Remiro, quien junto a su defensa evitó cualquier reacción significativa del equipo bermellón.

El equipo dirigido por ‘Rino’ Matarazzo contrarrestó insistentemente las intenciones ofensivas de Vedat Muriqi, quien se vio neutralizado por la zaga txuri-urdin. El Mallorca, superado en recursos para atacar, sumó una nueva derrota que no solo le mantiene en descenso sino que también plantea nuevos retos para Martín Demichelis en su intento por revertir la dinámica del equipo.

Así, tras los resultados de la jornada, Real Sociedad y Athletic Club igualan con 35 puntos, manteniéndose en la pelea por los puestos europeos en LaLiga EA Sports, mientras que el Mallorca continúa en una situación comprometida en la tabla, según subrayó Europa Press en su cobertura de la fecha 26.