Crónica del FC Barcelona - Villarreal CF: 4-1

Lamine Yamal se convirtió en el nombre propio del encuentro tras firmar tres goles en una tarde decisiva para mantener al FC Barcelona en la cima de LaLiga EA Sports, superando al Villarreal CF por 4-1 en el Spotify Camp Nou. El resultado de este partido, que corresponde a la jornada 26 del campeonato, dejó a los azulgranas con 64 puntos al frente de la tabla y con la concentración puesta ya en el próximo reto: la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre frente al Atlético de Madrid. Así lo reportó el medio oficial de LaLiga.

El enfrentamiento, consignado por LaLiga, enfrentó al conjunto de Hansi Flick con un Villarreal que pelea directamente con el Atlético de Madrid por el tercer puesto en la clasificación. Durante los primeros compases, el partido mostró alternancias y ocasiones repartidas, destacando tres tiros fallidos por parte del cuadro local: Raphinha, Fermín López y Jules Koundé protagonizaron las primeras llegadas que no encontraron puerta. Por su lado, Nicolas Pépé generó las réplicas más peligrosas para el Villarreal, especialmente en el minuto 11, cuando su pase a Georges Mikautadze terminó en una sucesiva acción ofensiva atajada por la defensa blaugrana.

LaLiga detalló que desde el minuto 28 el Barcelona logró plasmar su superioridad en el marcador. Fermín López interceptó una pelota en el centro del campo, avanzó y filtró un pase preciso a Lamine Yamal, quien con un zurdazo raso inauguró el marcador. Apenas nueve minutos después, Lamine volvió a protagonizar una acción decisiva: recibió en banda, dribló a Cardona, sorteó a Moleiro y definió hacia la escuadra para el 2-0. Antes del descanso, el jugador francés Ayoze Pérez dispuso de una ocasión para recortar distancias tras un centro peligroso de Pépé, pero el balón salió desviado.

Antes del entretiempo, un gol de Jules Koundé fue anulado por fuera de juego después de que desviara un disparo de Dani Olmo en un saque de esquina, informó LaLiga. El regreso tras el descanso mostró a Dani Olmo cerca del tercero, aunque el portero Luiz Júnior logró rechazar la ocasión. El Villarreal acortó distancias en el minuto 49: después de una jugada a balón parado y una complicada acción en el área, Pape Gueye empujó la pelota al fondo de la red tras un toque de Santiago Mouriño.

Según lo publicado por LaLiga, el conjunto visitante casi empató el partido luego de un error en la salida del guardameta Joan Garcia; Ayoze pudo aprovechar el desajuste pero el remate se marchó fuera. Los ánimos se caldearon tras una posible falta de Comesaña sobre Lamine en el inicio de la jugada que desembocó en esa oportunidad.

Hansi Flick realizó ajustes tácticos poco después, sustituyendo a Dani Olmo por Pedri González. La entrada del jugador tinerfeño abrió nuevos espacios que Raphinha y Ferran Torres buscaron aprovechar, aunque Luiz Júnior intervino de nuevo para evitar el tanto. En el minuto 69, otra acción clave de Pedri terminó con una asistencia a Lamine para que completara su ‘hat-trick’ con un disparo potente y preciso.

Con el partido encaminado, Flick empezó a reservar a jugadores relevantes pensando en el compromiso copero inminente. Marcus Rashford y Robert Lewandowski entraron en el tramo final del encuentro. Lewandowski, específicamente, dispuso de una ocasión clara de cabeza tras un córner, aunque el balón se marchó cerca del poste, consignó LaLiga. Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, también introdujo cambios en busca de una reacción, pero el partido se estabilizó hasta el tiempo de descuento.

En el minuto 90+1, Pedri sirvió un pase a la internada de Koundé, quien asistió a Lewandowski para poner el definitivo 4-1 tras un desequilibrio en la defensa visitante. LaLiga precisó que el equipo azulgrana alcanzó los 64 puntos tras esta victoria, manteniendo la presión sobre el Real Madrid, mientras que Villarreal se quedó en 51 unidades después del tropiezo.

En lo relativo a la hoja técnica, LaLiga informó que el FC Barcelona formó con Joan Garcia en portería; defensa para Koundé, Cubarsí, Eric Garcia y Balde; en el mediocampo Fermín, Bernal (sustituido por Araujo en el minuto 67) y Olmo (sustituido por Pedri en el minuto 59); la delantera contó con Lamine Yamal (reemplazado por Bardghji en el minuto 73), Raphinha (sustituido por Rashford en el minuto 73) y Ferran Torres (por Lewandowski en el minuto 67). El Villarreal alineó a Luiz Júnior bajo palos; Mouriño, Navarro, Veiga y Cardona (Alfon González desde el minuto 80) en defensa; Pépé (Oluwaseyi en el minuto 84), Gueye, Comesaña (Parejo desde el minuto 80) y Moleiro (Pedraza en el minuto 67) en el centro; con Mikautadze y Ayoze (Buchanan en el 67) en ataque.

El árbitro Díaz de Mera Escuderos amonestó con tarjeta amarilla a Bernal (53) y Raphinha (56) por el FC Barcelona y a Pedraza (68) en el Villarreal. El encuentro contó con la participación de 44.256 aficionados en las gradas del Spotify Camp Nou.

Este encuentro, según el registro aportado por LaLiga, deja a los de Hansi Flick en óptima disposición anímica antes de afrontar la vuelta de la semifinal copera, y complica las aspiraciones del Villarreal de desplazar al Atlético de la tercera posición. La siguiente cita clave del Barça será el 3 de marzo frente al Atlético de Madrid, en una eliminatoria decisiva para alcanzar la final de la Copa del Rey.