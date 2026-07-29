Illa se reúne con el primer ministro de Singapur para fortalecer lazos económicos

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Bangkok, 29 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, se reunió este miércoles con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, con vistas a "fortalecer las relaciones institucionales y económicas" entre la próspera ciudad-Estado asiática y Cataluña, a su llegada a la isla como parte de un viaje institucional por el Sudeste Asiático.

Así lo explicaron fuentes de la Generalitat que añadieron que ambos mandatarios valoraron las relaciones empresariales existentes entre sus respectivos territorios y mostraron interés en potenciar las inversiones y facilitar la implementación de corporaciones catalanas en Singapur.

Además, Illa y Wong acordaron potenciar la colaboración entre el puerto de Singapur y los puertos catalanes y reforzar las conexiones aéreas directas, que actualmente ya cuentan con un alto intercambio de pasajeros.

El jefe del Ejecutivo catalán se mostró asimismo abierto a estudiar la experiencia en materia de vivienda pública de Singapur, después de que se conociera que la formación que lidera, el Partido Socialista de Cataluña, registrará junto a Comuns una proposición de ley para multiplicar la vivienda de protección oficial mediante cinco nuevas vías como la reconversión de oficinas o locales comerciales o el aumento de altura de edificios ya construidos en hasta un 20 %.

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Illa y Wong también expresaron voluntad de cooperar en investigación e innovación en el ámbito académico, principalmente en materia de inteligencia artificial (IA), tecnología alrededor de la cual creen necesaria una regulación internacional que garantice el "beneficio común".

El presidente catalán llegó este miércoles, junto al consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, a Singapur desde Vietnam, que supuso la primera parada de una gira de marcado carácter económico por el Sudeste Asiático.

Su viaje institucional concluirá el jueves en la ciudad-Estado, donde, además de con Wong, Illa también se ha reunido con el embajador de la Unión Europea en Singapur, Artis Bertulis, y prevé mantener encuentros con empresarios catalanes instalados en la isla y con la aerolínea Singapore Airlines.

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Se trata del tercer viaje institucional de Illa al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur en mayo de 2025 y China en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el Gobierno catalán para el periodo 2025-2030. EFE

(foto)(vídeo)