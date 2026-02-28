China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y pide respeto a la soberanía del país

Pekín ha expresado una “gran preocupación” luego de que se registraran ataques aéreos por parte de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní, adelantando su demanda de que se respete la soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán. Bajo este contexto, el gobierno chino solicitó de manera oficial el “cese inmediato” de toda acción militar en la región, al mismo tiempo que pidió evitar una mayor escalada de la confrontación y reanudar el diálogo y la negociación para salvaguardar la paz en Oriente Próximo. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, el comunicado publicado este sábado subraya la necesidad de reestablecer los esfuerzos diplomáticos ante la actual tensión.

De acuerdo con la información divulgada por dicho ministerio, China considera esencial que los actores implicados en el conflicto eviten aumentar la violencia y mantengan abiertos los canales diplomáticos. Tal como detalló el comunicado reproducido por agencias y citado por el medio de origen, la declaración insta a las partes a retomar las conversaciones para garantizar la estabilidad de la región, reiterando que el respeto al derecho internacional es un factor clave para la resolución del conflicto.

El Ministerio de Exteriores de China remarcó su inquietud por los bombardeos ejecutados a primeras horas del sábado, atribuidos tanto a fuerzas estadounidenses como israelíes, con el objetivo —según sus declaraciones— de ejercer presión para forzar un cambio de régimen en Teherán. Según publicó la fuente, Pekín insiste en que la soberanía de Irán debe ser reconocida y protegida en todo momento.

El medio señaló que tras estos ataques, también se han producido respuestas militares de parte de Irán, que habría dirigido ataques contra territorio israelí, así como contra bases militares estadounidenses en la zona. Esta dinámica de intercambio militar acrecienta la preocupación de la diplomacia china respecto al impacto que estas maniobras pueden tener sobre la estabilidad de Oriente Próximo. Como destacó el Ministerio de Asuntos Exteriores citado por la prensa internacional, la situación se caracteriza por una tensión creciente y el riesgo de una escalada aún mayor.

La postura china, de acuerdo con lo consignado en sus declaraciones oficiales, enfatiza la necesidad de que todos los países involucrados actúen con “contención y racionalidad”. Además, el gobierno pidió la reanudación inmediata de las conversaciones multilaterales y reafirmó su disposición para colaborar activamente en los esfuerzos destinados a restablecer el diálogo y a garantizar un clima de seguridad en la región del Golfo Pérsico.

Según reportó la fuente, la reacción de Pekín se da en el contexto de una creciente preocupación internacional frente a los riesgos de expansión del conflicto militar. El comunicado chino concluye subrayando que cualquier intervención externa que viole los principios de la Carta de la ONU y la soberanía nacional representa una amenaza para la seguridad colectiva regional. Por lo tanto, China aboga por una solución pacífica basada en la legalidad internacional y el diálogo entre las partes enfrentadas.