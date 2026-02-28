Castilla y León lidera la criminalidad en 2025, mientras que en Cataluña y Madrid es donde más caen los delitos

El Ministerio del Interior registró en 2025 un total de 376 homicidios y asesinatos en España, el valor más alto desde 2012, superando las cifras de los años 2016, 2018, 2020 y 2021, cuando no se superaron los 300 casos. Este dato forma parte del informe anual sobre la criminalidad difundido por el Ministerio, que muestra un incremento general de los delitos en el país, con especial incidencia en homicidios, agresiones sexuales y cibercriminalidad.

Según publicó Europa Press con base en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, Castilla y León fue la comunidad autónoma con mayor aumento de criminalidad respecto al año anterior, alcanzando una subida del 5,8%. Baleares, con un incremento del 5,6%, y Asturias, que registró un alza del 5,4%, también se situaron entre las regiones con peores resultados. Además de estas tres comunidades, los mayores aumentos se produjeron en Extremadura (+4,9%), Castilla-La Mancha (+4,7%), Aragón (+4,6%), Cantabria (+3,3%), Comunitat Valenciana (+3,3%), Canarias (+3,1%), Andalucía (+1,8%), País Vasco (+1,4%), Ceuta (+1,4%) y Galicia (+0,9%).

Por el contrario, cinco regiones presentaron una disminución en el número de delitos en 2025 en comparación con el año anterior. Cataluña lideró este descenso con una bajada del 2,9%, seguida por la Comunidad de Madrid donde los delitos menguaron en un 1,7%. Melilla (-0,8%), Murcia (-0,3%) y Navarra (-0,2%) completaron el grupo de autonomías con mejores datos. Europa Press recordó que en 2024 la Comunidad de Madrid ya encabezó la reducción de criminalidad, mientras el conjunto de España experimentó entonces una ligera disminución del 0,3%.

El informe ministerial revela que durante el pasado año los delitos en el conjunto del Estado repuntaron un 0,8%, contabilizando tanto la delincuencia convencional como los delitos digitales. Entre las tipologías delictivas que más crecieron destacan los homicidios dolosos y asesinatos consumados, con un salto del 7,7%, y los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, con una subida del 7,2%. Las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 2,8%, mientras que los secuestros sumaron 114 casos, lo que supone una subida del 9,6% respecto a 2024.

En total, informó Europa Press, las infracciones penales han superado en 2025 los dos millones por octavo año consecutivo, concretamente 2.474.156 delitos contabilizados entre enero y diciembre, un 20% más que en 2015. La evolución de la criminalidad en la última década refleja estabilidad en las cifras absolutas, salvo las caídas registradas en 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia de Covid-19.

Otro dato destacado por el Ministerio del Interior, recogido por Europa Press, es el repunte en los delitos relacionados con el tráfico de drogas. En 2025 se notificaron 22.731 infracciones de este tipo, un récord histórico que supera ampliamente los 13.411 casos registrados en 2015. Desde el Ministerio explicaron que este aumento responde principalmente al refuerzo de la actividad policial en esta materia.

Respecto a la criminalidad convencional, excluyendo la cibercriminalidad, la tasa nacional se sitúa en 40,4 delitos por cada mil habitantes. Según el Ministerio del Interior, esta cifra se encuentra dentro de los valores más bajos de la serie histórica, pese al ligero incremento de este año.

El informe puso especial énfasis en el crecimiento de los ciberdelitos, destacando que el auge de las estafas informáticas influye notablemente en el balance general de criminalidad. Durante 2025 se notificaron 489.248 ciberdelitos, lo que representa el 19,8% del total de infracciones y significa un ascenso del 5,3% sobre 2024, de acuerdo a los datos recogidos por Europa Press.

En resumen, el análisis elaborado por el Ministerio del Interior y consultado por Europa Press muestra un panorama de incremento moderado en la criminalidad a nivel estatal, con disparidad en la evolución regional y repuntes en indicadores como los homicidios, delitos sexuales y delitos vinculados a las tecnologías digitales. Mientras regiones como Castilla y León, Baleares y Asturias registran mayores incrementos, otras comunidades como Cataluña y Comunidad de Madrid logran reducir su número de delitos respecto al año anterior. La criminalidad asociada al tráfico de drogas y al uso de tecnologías continúa su proceso de aumento según lo documentado en el balance anual.