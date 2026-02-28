Ana Mena arropa a su cuñado Mario Casas en los Goya y se declara su fan número uno: "Está espectacular"

Luego de recibir la Medalla de Andalucía en Sevilla durante la mañana, Ana Mena llegó esa misma noche a la alfombra roja de los Premios Goya en Barcelona, en lo que calificó como una maratón que marcó uno de los días más destacados de su carrera artística. Según informó el medio que cubrió la jornada, la cantante describió el 28 de febrero como un “viaje exprés, un relámpago”, destacando la intensidad y emoción de haber vivido dos acontecimientos relevantes en tan pocas horas.

Tal como publicó la fuente, Ana Mena compartió que su presencia en la ceremonia de los Goya estaba vinculada a su participación en un homenaje especial dentro de la gala. La artista manifestó que se sentía muy ilusionada con el número que iba a presentar, afirmando: “La verdad es que estoy súper contenta, vamos a hacer un homenaje precioso, una colaboración que a priori puede ser un poco extraña, pero ya veréis que queda muy bonito”. Añadió entre bromas que prefería no revelar más detalles sobre su actuación, indicando que la organización le había pedido no adelantar información: “No, no me van a dejar, yo creo que no me van a dejar”, afirmó la cantante de forma risueña.

En el contexto de la ceremonia, Ana Mena realizó comentarios acerca de sus películas favoritas de la noche, mostrando clara preferencia por dos producciones. El medio reportó que la artista expresó admiración por la película “Muy lejos”, protagonizada por Mario Casas, quien es su cuñado, y dirigida por Gerard, quien debutaba como realizador. Mena destacó: “A mí me encantan ‘Los Domingos’ y voy a decir también Muy lejos, porque además Mario está espectacular en esa peli y Gerard, que está en su debut de director, lo ha hecho espectacular, peliculón, la súper recomiendo”. De esta manera, la cantante enfatizó el talento de Casas y elogió la labor del director, recomendando la cinta al público.

De acuerdo con lo consignado por la misma fuente, Ana Mena abordó el vínculo cercano que mantiene con la familia Casas, asegurando que se sentía como en casa al relacionarse con ellos. Relató con naturalidad: “Imagínate, ¿no? Como en casa, ¿no? Son encantadores. Con Mario no, con la familia, con Cristian y eso sí, pero a Mario no lo he visto, a ver si le encuentro por aquí, es que estamos sin parar”. Con estas palabras, Mena evidenció su integración al entorno familiar y su deseo de coincidir con Mario Casas durante la noche.

El medio también señaló que Ana Mena se refirió a Óscar Casas, otro miembro de la familia, haciendo alusión a su faceta artística, en particular a su habilidad vocal. Detalló que, según su opinión, Óscar tiene aptitudes musicales destacables y comentó en tono de broma: “Yo digo que afina muy bien, pero eso preguntarle a él”. Además, Mena explicó que Óscar Casas no pudo acompañarla en los premios Goya debido a compromisos profesionales, transmitiendo un saludo cariñoso por su ausencia: “Óscar tiene otros compromisos hoy. Mandamos un besito”.

El itinerario de Ana Mena entre Sevilla y Barcelona, descrito por la fuente, reflejó una jornada marcada por el reconocimiento en su tierra de origen y la celebración del cine en uno de los eventos más relevantes del ámbito cultural español. Las declaraciones recogidas confirman la satisfacción personal de la artista por los logros alcanzados y el respaldo mostrado a sus familiares en el mundo del cine, subrayando la colaboración entre música y séptimo arte durante la gala. El medio detalló que la participación de Mena en la gala de los Goya resultó una de las apariciones más comentadas de la velada, tanto por su vinculación con los homenajeados como por el entusiasmo con el que celebró los proyectos cinematográficos del año.