Álvaro Cervantes, Mejor Actor de Reparto en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Sorda'

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) se convirtió este sábado en el epicentro del cine español durante la edición número cuarenta de los Premios Goya, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entregó sus reconocimientos. En una de las categorías más destacadas, Álvaro Cervantes se alzó con el premio al Mejor Actor de Reparto por su papel en la película 'Sorda', según informó la Academia de Cine.

De acuerdo con la información publicada por la Academia y recogida en diversos medios de comunicación, Cervantes compartía esta categoría junto a otros intérpretes reconocidos: Miguel Rellán ('El cautivo'), Juan Minujín ('Los Domingos'), Kandido Uranga ('Maspalomas') y Tamar Novas ('Rondallas'). La competencia mostró la diversidad y el alto nivel de los actores seleccionados para esta distinción dentro de los galardones más significativos del sector audiovisual español.

El medio indicó que los Premios Goya, celebrados anualmente, reúnen a lo más destacado del cine nacional y constituyen una de las citas más esperadas por realizadores, intérpretes y profesionales vinculados a la industria. El jurado seleccionó a Álvaro Cervantes por su labor como actor secundario en 'Sorda', una película cuya interpretación resultó determinante para su reconocimiento en una gala que reunió a numerosas figuras del ámbito cinematográfico.

Tal como consignó la Academia de Cine, esta ceremonia se realizó en la ciudad de Barcelona, marcando una ocasión especial por tratarse del aniversario número cuarenta de los premios. En esta edición, la entrega de galardones no solo reflejó el talento de los artistas, sino que también reivindicó el papel fundamental del cine en la cultura española, con la presencia de las principales personalidades del sector.

La elección de Cervantes como Mejor Actor de Reparto formó parte de una jornada cargada de emociones, reuniones y reconocimientos, donde el público y el jurado pusieron en valor la calidad interpretativa de los nominados y la relevancia de las historias y personajes presentados en las películas candidatas. Según lo publicado por la Academia de Cine de España, la gala del Goya no solo premió a los intérpretes, sino que subrayó la vitalidad y la creatividad presentes en las producciones nacionales.

Entre los finalistas a Mejor Actor de Reparto también figuraron trabajos en películas de géneros variados y con diferentes enfoques, lo que puso de manifiesto el dinamismo actual en la industria española del cine. La actuación de Cervantes en 'Sorda' destacó frente a las propuestas de Miguel Rellán, Juan Minujín, Kandido Uranga y Tamar Novas, quienes igualmente recibieron elogios por su desempeño actoral, según detalló la Academia de Cine.

La celebración de los Premios Goya este año en Barcelona reforzó el vínculo entre la ciudad y el panorama cinematográfico nacional, brindando una plataforma para que talentos consagrados y nuevas promesas compartieran sus logros. Según recogió la Academia, la edición número cuarenta se configuró como una oportunidad para reflexionar sobre el recorrido de estas cuatro décadas de premios y su impacto en la proyección internacional del cine fabricado en España.

Álvaro Cervantes recibe así un nuevo reconocimiento en su trayectoria profesional, sumando el Goya como Mejor Actor de Reparto al catálogo de prestigiosos premios que otorga anualmente la Academia de Cine a los profesionales que contribuyen al desarrollo y la visibilidad del séptimo arte en el país.