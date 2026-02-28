Al menos una mujer muerta y una veintena de heridos por el impacto de un proyectil en Tel Aviv

Una mujer de aproximadamente cuarenta años falleció tras resultar gravemente herida por el impacto de un proyectil en un área residencial del barrio de Gush Dan, en Tel Aviv. Las autoridades mantenían la búsqueda de posibles personas atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de rescate y bomberos continuaban trabajando para controlar la situación tras los ataques. Según detalló la Estrella de David Roja, la víctima fue trasladada con lesiones críticas y horas después se confirmó su muerte, en el contexto de una serie de ataques que también dejaron al menos una veintena de personas heridas, entre ellas dos en estado grave.

Tal como publicó la agencia Europa Press, la cifra total de lesionados tras el impacto inicial ascendió a veintiún personas, quienes fueron atendidas por servicios de emergencia en la misma zona residencial. Entre los afectados, dos permanecen ingresados con pronóstico reservado, mientras varios de los heridos presentaron contusiones y lesiones ocasionadas por fragmentos de escombros y maniobras de escape. A esto se sumó la confirmación del Servicio de Bomberos y Rescate sobre un balance preliminar de quince heridos por el impacto directo sobre un edificio, con uno de ellos en estado grave, y la presencia de incendios que requirieron múltiples dotaciones para su control.

Europa Press reportó que, además de los daños físicos, los equipos de emergencia enfatizaron la necesidad de descartar la presencia de más personas afectadas bajo las estructuras dañadas, motivo por el cual las operaciones de búsqueda y rescate se extendieron durante horas en la madrugada. El impacto de los proyectiles también provocó varios focos de incendio en las inmediaciones, lo que complicó el acceso de los servicios médicos y de rescate, según consigna el medio.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el Servicio de Emergencias de Israel informó un número aún mayor de personas atendidas con lesiones leves, con un recuento de ochenta y nueve heridos principalmente por contusiones y traumatismos mientras intentaban llegar a refugios para protegerse de los proyectiles iraníes. La mayoría de estos casos correspondió a caídas o accidentes derivados de la prisa al huir del área de riesgo.

La serie de ataques se produjo a lo largo del sábado. En una primera ofensiva durante la mañana, Irán lanzó aproximadamente doscientos proyectiles contra territorio israelí, de los cuales aproximadamente treinta y cinco atravesaron el espacio aéreo del país, ya que el resto fue interceptado por sistemas de defensa, según remarcó Europa Press. La magnitud de la ofensiva llevó a que las autoridades declararan alertas en amplias áreas urbanas y activaran protocolos de emergencia.

En la última actualización proporcionada por Europa Press, Irán anunció el lanzamiento de una tercera y cuarta oleada de proyectiles durante la noche del sábado. Las autoridades israelíes mantuvieron un despliegue ampliado de fuerzas de emergencia, bomberos y equipos médicos, dada la posibilidad de nuevos impactos o daños adicionales en otras áreas residenciales.

Las secuelas de estos ataques incluyen la persistencia del temor en la población local y la consideración de daños materiales de gravedad, especialmente en zonas residenciales densamente pobladas. Europa Press informó que las autoridades continúan evaluando la situación y monitorean potenciales focos de incendios derivados de los recientes impactos. Los equipos de rescate señalaron que la prioridad inmediata sigue centrada en localizar posibles víctimas atrapadas y garantizar el resguardo de los habitantes en zonas vulnerables.

La ofensiva registrada en Gush Dan forma parte de una escalada en el conflicto regional, según agregó Europa Press, que explicó que los lanzamientos de proyectiles desde Irán hacia Israel constituyeron una respuesta a tensiones previas entre ambos países. El incremento de la actividad militar en áreas urbanas llevó a la aplicación de medidas preventivas y a la difusión de recomendaciones para que la ciudadanía permanezca en refugios y evite desplazamientos innecesarios en tanto se mantenga el riesgo de nuevos ataques.

Las fuentes citadas por Europa Press subrayaron que las cifras de víctimas y daños continúan siendo objeto de verificación, mientras los distintos servicios de emergencia colaboran para restablecer la normalidad en los barrios más afectados por los proyectiles. Las labores en el lugar, según el medio, contemplan tanto la asistencia a los heridos como la revisión estructural de viviendas y el aseguramiento de las zonas impactadas.