El Patronato de la Fundación Yuste eleva a la Junta la propuesta de nombramiento de Fernando Pizarro como director

El Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha acordado proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el nombramiento de Fernando Pizarro como nuevo director de la entidad.

La decisión ha sido adoptada durante la reunión celebrada este lunes bajo la presidencia de la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, y se produce tras el cese a petición propia de Juan Carlos Moreno, que asumió el cargo en el año 2016.

PUBLICIDAD

Fernando Pizarro cuenta con una "amplia trayectoria en los ámbitos educativo, cultural e institucional", señala la Junta en un comunicado. Maestro de profesión, ha desarrollado una "destacada labor pública" durante los últimos años como alcalde de Plasencia, responsabilidad que ha desempeñado desde 2011 hasta su renuncia al cargo este lunes.

De conformidad con los Estatutos de la Fundación Yuste, la propuesta de nombramiento será elevada al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para su aprobación.

PLAN DE ACTUACIÓN 2026

Durante la reunión, el Patronato también ha aprobado el Plan de Actuación y el presupuesto de la Fundación para el ejercicio de 2026, un programa que contempla más de cincuenta actividades orientadas a reforzar el papel de Extremadura como espacio de encuentro entre Europa e Iberoamérica.

PUBLICIDAD

Entre las iniciativas más destacadas figura una nueva edición del Premio Europeo Carlos V, que este año ha sido concedido al Comité Europeo de las Regiones en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento del proyecto europeo.

Asimismo, la Fundación continuará impulsando el programa formativo Campus Yuste, desarrollado en colaboración con la Universidad de Extremadura y consolidado como un referente internacional para el debate académico sobre Europa, Iberoamérica y los grandes desafíos globales.

Durante el verano de 2026 se celebrarán en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste diversos cursos internacionales centrados en cuestiones como la autonomía estratégica de la Unión Europea, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y la política dinástica de los Habsburgo.

PUBLICIDAD

La actividad de la entidad seguirá reforzándose a través de la Escuela de Guadalupe, iniciativa que promueve el diálogo, el conocimiento y la cooperación entre Extremadura, Europa e Iberoamérica mediante congresos, seminarios y encuentros especializados.

INVESTIGACIÓN, CULTURA Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

En el ámbito de la investigación, la Fundación mantendrá programas consolidados como las Becas Europeas de Investigación y Movilidad Premio Europeo Carlos V, el Seminario Doctoral y el Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, destinados a fomentar la producción científica y el intercambio de conocimiento.

PUBLICIDAD

La programación cultural continuará incluyendo iniciativas como los Conciertos del Emperador y diferentes actividades educativas dirigidas a acercar la realidad europea e iberoamericana a la comunidad escolar extremeña.

La Fundación seguirá también ampliando su actividad editorial mediante la publicación de nuevas obras especializadas y la edición del Anuario de la Academia de Yuste, concebido como una herramienta de divulgación y consulta sobre los principales debates de su ámbito de actuación.

PUBLICIDAD

Por último, la entidad continuará fortaleciendo su red de colaboración con instituciones y organismos nacionales e internacionales, consolidando alianzas estratégicas que contribuyan a promover el diálogo y el intercambio de conocimiento entre Extremadura, Europa e Iberoamérica