Cultura adjudica en 2,4 millones las obras de conservación y restauración del Casón del Buen Retiro

El Ministerio de Cultura ha adjudicado en 2,4 millones de euros las obras de conservación y restauración de las fachadas y cubiertas del Casón del Buen Retiro, del Museo Nacional del Prado, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La empresa adjudicataria de los trabajos es COTAS 0,0 Arquitectos, Proyectos y Obras S.L. En total se presentaron al concurso seis empresas, la oferta de menor coste ha ascendido a 2.339.817,93 euros, y la de mayor a 2.632.090,50 euros. El presupuesto de licitación ascendió a 2.736.629,76 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de 14 meses.

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El Casón forma parte del conjunto de edificaciones que componían el antiguo Palacio del Buen Retiro de las que actualmente solo se conservan este edificio y el Salón de Reinos.

El proyecto del Casón fue realizado por el arquitecto Alonso Carbonel, maestro mayor del Palacio del Buen Retiro, que entregó las trazas para su construcción en 1637 aunque el edificio no se terminaría hasta varios años después. Del interior destacan las pinturas del Salón de Baile, realizadas por Luca Giordano hacia 1697.

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Según el Museo del Prado, el edificio está completamente enmascarado por las reformas que tuvieron lugar durante el último tercio del siglo XIX, incluyendo sus dos fachadas monumentales, proyectadas por los arquitectos Mariano Carderera y Ricardo Velázquez Bosco. Desde su construcción con la finalidad de albergar el Salón de Baile del Palacio, el Casón del Buen Retiro ha sido objeto de múltiples reformas y utilizado para fines diversos fundamentalmente en los dos últimos siglo.

El edificio albergó durante varias décadas las colecciones de pintura del siglo XIX propiedad del Prado, unos 3.000 cuadros. Asimismo, expuso también el Guernica de Picasso desde que el célebre cuadro llegó de los Estados Unidos. En 1992 la obra de Picasso se trasladó al Museo Reina Sofía.

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En la actualidad, acoge la biblioteca del Museo del Prado, una de las mejores y más desconocidas bibliotecas de arte de España. Está especializada en pintura y escultura desde la Edad Media hasta el siglo XIX y tiene también importantes fondos relativos a dibujos, estampas, escultura clásica y artes decorativas.