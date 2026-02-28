Al menos 22 muertos y 30 heridos tras estrellarse un avión militar en Bolivia

La recuperación de los cuerpos continúa mientras las autoridades de salud bolivianas confirmaron que todavía quedan víctimas mortales por recoger en la morgue judicial. Según la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, citada por la agencia oficial ABI, el balance actual asciende a 22 fallecidos y 30 heridos tras el accidente de un avión militar Hércules C-130, ocurrido la tarde del viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz. Entre los fallecidos se encuentran cuatro menores de edad, agravando la magnitud de la tragedia.

De acuerdo con ABI, el incidente se registró cuando la aeronave realizaba maniobras de aproximación y aterrizaje en la terminal aérea de El Alto. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) precisó que el impacto no solo afectó a los ocupantes de la nave, sino también a varios vehículos civiles, incluidas furgonetas, minibuses y un tráiler, que fueron alcanzados por el aparato al precipitarse. El Ejecutivo boliviano activó protocolos de emergencia y ordenó el monitoreo continúo por parte de brigadas sanitarias y de rescate.

Según consignó ABI, el Sistema Único de Salud coordinó junto a cuerpos de bomberos y policía el operativo de rescate y traslado de los heridos, distribuyéndolos en múltiples centros médicos de diversas zonas de La Paz y El Alto. Los pacientes recibieron atención en el Hospital Korea, Clínica Litoral, Divino Señor, Centro de Salud Calama, Corazón de Jesús Kenko, Hospital El Alto Sur, Hospital del Norte, COSSMIL, Hospital Los Andes y la sanidad de las Fuerzas Armadas. Un niño sufrió la amputación de sus miembros inferiores y permanece internado en cuidados intensivos en el Hospital del Norte, sin que hasta el momento se haya presentado algún familiar.

El medio oficial detalló que la FAB estableció la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), siguiendo expresas disposiciones del Comando General y lo estipulado en el Manual MAPO-3, con la finalidad de esclarecer las causas del siniestro. La institución castrense anunció, como parte de su proceder, el compromiso de difundir información verificada a través de canales oficiales conforme se avance en las pesquisas.

Entre las particularidades del accidente, la ministra Flores reportó en rueda de prensa que el avión siniestrado transportaba una suma de dinero destinada al Banco Central de Bolivia. El suceso provocó la concentración de decenas de personas en la zona del accidente, quienes intentaron recolectar los billetes dispersos. Fuerzas de seguridad del aeropuerto intervinieron utilizando agentes químicos para disuadir a la multitud. Las autoridades lamentaron que este hecho haya desencadenado agresiones contra ambulancias y personal médico, dificultando los trabajos de rescate y traslado. “No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes”, declaró la ministra, según publicó ABI.

El Ministerio de Salud enfatizó que los billetes que transportaba el Hércules carecen de validez legal en su actual condición y exhortó a la ciudadanía a evitar la zona afectada, respetando el acceso de los equipos de emergencia y el luto de las familias. La institución subrayó que la atención a las víctimas y la protección de los equipos de rescate constituyen las prioridades en este contexto.

ABI precisó que para la atención en la zona fueron desplegadas cinco ambulancias del sistema nacional de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos de la Caja Petrolera de Salud, y nueve ambulancias de refuerzo, según información consolidada por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, que mantiene un monitoreo permanente de los equipos de emergencia.

El primer reporte acerca del impacto provino del Cuerpo Nacional de Bomberos, que comunicó la existencia de personas heridas sin detallar cantidades iniciales. Posteriormente, la ministra Flores actualizó el número de víctimas y brindó información sobre la operación conjunta de policías, bomberos y personal de salud bajo la coordinación del Sistema Único de Salud y el Ministerio correspondiente.

El siniestro involucró no solo la aeronave militar, sino también a vehículos particulares y de transporte, evidenciando el impacto ampliado sobre la población civil y la infraestructura en el área aledaña al aeropuerto de El Alto, según detalló ABI en su cobertura sobre el desarrollo de la emergencia.