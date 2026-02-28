Agencias

Al menos 15 muertos, 28 heridos y varios vehículos destrozados tras estrellarse avión militar en Bolivia

El accidente ocurrió en las cercanías del aeropuerto de El Alto, donde la caída de un Hércules movilizó equipos de rescate, generando pánico, disturbios y una investigación oficial que intenta esclarecer los motivos detrás del trágico suceso

La presencia de dinero disperso en la zona del accidente causó la concentración de multitud de personas en las inmediaciones del lugar, lo que interfirió en las labores de rescate y atención médica tras la caída del avión militar tipo Hércules cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad boliviana de La Paz. De acuerdo con medios oficiales citados por la agencia boliviana de noticias ABI, las personas se acercaron con la intención de recoger billetes, mientras la policía y personal del aeropuerto utilizaron agentes químicos para dispersar a la multitud y restablecer el orden. El incidente, que involucró a una aeronave perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) y ocurrió este viernes por la tarde, provocó al menos 15 fallecidos, 28 heridos y daños materiales considerables, según confirmaron autoridades de salud y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Según informó la FAB en un comunicado divulgado en redes sociales, la aeronave accidentada realizaba maniobras de aproximación y aterrizaje cuando perdió el control y terminó precipitándose sobre el Puente Bolivia, impactando no solo contra el suelo sino también contra varios vehículos particulares, entre los que se contaban furgonetas, minibuses e incluso un tráiler. El medio detalló que hasta la noche del mismo día las autoridades no habían podido confirmar las causas del siniestro, y que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse conforme avanzaban las labores de rescate y verificación.

Las tareas de emergencia se activaron de inmediato, movilizando a policías, bomberos y personal de salud bajo la coordinación del Sistema Único de Salud (SUS) y el Ministerio de Salud. La ministra de Salud de Bolivia, Marcela Flores, precisó que los 28 heridos se encontraban distribuidos en distintos hospitales de La Paz y que el traslado a los centros asistenciales se realizó bajo estrictos protocolos, aunque algunos equipos de ambulancias sufrieron ataques y agresiones mientras intentaban acceder a la zona afectada. Según publicó ABI, Flores criticó la actitud de algunas personas, subrayando: “No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes”.

La situación en el área del accidente complicó las labores de los rescatistas, tal como consignó ABI, no solo debido al número de víctimas, sino también por la presencia de curiosos y personas deseosas de recuperar dinero entre los restos de la aeronave. El Ministerio de Salud y la institución liderada por Flores advirtieron que los valores transportados por el avión, cuyo destino era el Banco Central de Bolivia, han perdido validez legal en su estado actual e instaron a la población a evitar acercarse al lugar para recogerlos, subrayando la importancia de respetar tanto a las víctimas como la labor de los equipos de emergencia.

La información oficial indica que se desplegaron cinco ambulancias del sistema público de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos de la Caja Petrolera de Salud y un total de nueve ambulancias en servicio para el traslado de los heridos, según el Ejecutivo boliviano. Los datos fueron recopilados por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, responsable del monitoreo permanente de las brigadas de emergencia en el perímetro afectado.

En el ámbito de la investigación, la FAB anunció la conformación de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) acorde a lo estipulado en el ‘Manual MAPO-3’, por instrucción directa del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana. El objetivo de este organismo es esclarecer con precisión las causas que desencadenaron el accidente y mantener informada a la ciudadanía a través de canales oficiales, sostuvo la FAB en su comunicado.

A lo largo de la jornada, la ministra de Salud recalcó en una rueda de prensa la importancia de no obstruir las tareas de atención y resguardo sanitario, destacando el compromiso de médicos, policías y bomberos involucrados en el operativo. Según reportó ABI, la cantidad de heridos confirmados por las autoridades fue mayor a la estimada previamente por el cuerpo nacional de Bomberos, que no había proporcionado cifras concretas tras el siniestro.

El accidente, que ocurrió durante la tarde, generó un clima de tensión e incertidumbre en la zona aledaña al aeropuerto, donde equipos de emergencia y seguridad permanecieron trabajando bajo la supervisión de múltiples instancias gubernamentales. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar los perímetros de seguridad y priorizar la integridad de los equipos de rescate y salud antes de cualquier interés material, planteando que la afectación a las vidas humanas y el luto familiar son los aspectos centrales de atención ante este trágico suceso, detalló ABI.

