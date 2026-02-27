Agencias

Unión de Uniones pide la dimisión de Von der Leyen por saltarse las reglas tras el anuncio UE-Mercosur

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha rechazado "con firmeza" el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen de activar la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur, por lo que piden su dimisión "por saltarse las reglas y principios democráticos" y por "vender los intereses de los productores europeos", según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha calificado esta decisión de "precipitada y lesiva" para el sector agrario, mientras que cree que "políticamente es inaceptable" en el actual contexto institucional.

"El sector agrario no puede seguir siendo la variable despreciable de la política comercial europea. Este acuerdo, tal y como está planteado, es claramente lesivo para nuestros agricultores y ganaderos, que deberán competir con producciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales", han señalado desde la organización.

Unión de Uniones ha denunciado que la supuesta cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión Europea no forma parte del texto del acuerdo y, por tanto, "no ofrece protección real ni automática".

La organización agraria cree que se trata de un "mecanismo tardío y discrecional" que actúa cuando el daño ya está hecho y los agricultores y ganaderos ya han sufrido pérdidas.

Además, considera "especialmente grave" que se impulse la aplicación provisional del acuerdo cuando la propia Comisión Europea ha constatado deficiencias en los controles de Brasil recientemente, y que no puede certificar plenamente que no se exporta carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas en la UE.

"Acelerar la apertura comercial en este contexto es una irresponsabilidad. La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia", han indicado.

Desde el plano institucional, Unión de Uniones acusa a la Comisión Europea de forzar los procedimientos y vaciar de contenido el debate democrático. "La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados", sostienen.

A juicio de la organización agraria, se está reduciendo el margen real de los parlamentos y debilitando el control democrático en un asunto de máxima trascendencia económica y política.

