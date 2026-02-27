Trump ordena a las agencias federales dejar de utilizar el modelo de IA de Anthropic

"Los locos de la izquierda en Anthropic han cometido un error desastroso al tratar de forzar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus términos de servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo pone en riesgo vidas estadounidenses, a nuestras tropas y también nuestra Seguridad Nacional", declaró el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales. Con estas palabras, Trump delineó las razones de su directiva para que todas las agencias federales de Estados Unidos corten vínculos con la empresa tecnológica Anthropic y cesen en el uso de su modelo de Inteligencia Artificial, Claude, después de una serie de desacuerdos entre la compañía y el Gobierno sobre los límites en los usos permitidos de esta tecnología. Según informó el medio original, Trump advirtió que quienes no cumplan con la nueva orden se enfrentarán a consecuencias de tipo civil o penal, haciendo énfasis en que la decisión responde a la negativa de Anthropic de ajustar su servicio a las necesidades y requisitos oficiales.

De acuerdo con la información publicada, el presidente estadounidense instruyó que haya un período de eliminación de seis meses para aquellas dependencias nacionales, como el Departamento de Guerra, que actualmente hacen uso de esas herramientas tecnológicas en diversos ámbitos de operación. El mandatario remarcó que, tras dicho plazo, no habrá lugar para excepciones: “No los necesitamos, no los queremos, y no haremos negocios con ellos de nuevo”, fue la frase difundida por Trump, quien dejó claro que la administración buscará colaboración de Anthropic o, de lo contrario, recurrirá a todos los mecanismos legales a disposición para hacer cumplir la medida.

La raíz del conflicto, según detalló el medio fuente, surge después de que Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, se negara a levantar determinadas restricciones que impedían al Gobierno el uso de sistemas de IA para tareas de vigilancia doméstica masiva y el desarrollo de armas totalmente autónomas. Como consecuencia, la compañía rehusó incluir en sus contratos propósitos que, a juicio de la dirección de Anthropic, podrían vulnerar libertades fundamentales o poner en riesgo vidas humanas. En un comunicado, Amodei afirmó: “Apoyamos el uso de la IA para misiones de Inteligencia extranjera y contrainteligencia, pero utilizar estos sistemas para vigilancia doméstica masiva es incompatible con los valores democráticos”. El directivo añadió que aceptar esas condiciones representaría un “riesgo grave” para derechos y libertades protegidas.

Tal como publicó la fuente original, la junta de Anthropic consideró que la decisión de rechazar ciertas demandas del Pentágono respondía a un compromiso con la ética y los valores democráticos, indicando que “preferirían no trabajar con el Pentágono a aceptar usos de su tecnología que puedan socavar, en lugar de defender, los valores democráticos”. Además, Amodei refirió que no proporcionarían productos que pusieran en peligro “a combatientes y civiles estadounidenses”. En la misma declaración, aclaró que la empresa ofreció colaborar de forma directa con el Departamento de Guerra en actividades de investigación y desarrollo de sistemas más seguros y fiables, pero aseguró que la propuesta fue rechazada.

El contexto de estas declaraciones, según reiteró el medio mencionado, se centra en los planteamientos del Departamento de Guerra, que, de acuerdo con la denuncia de Anthropic, solo contrataría a empresas dispuestas a levantar todas las salvaguardas y permitir el uso de sus productos para “cualquier uso legal”. Esa posición abría la puerta a demandas de acceso irrestricto a la tecnología, incluyendo su posible utilización en acciones que Anthropic considera incompatibles con valores democráticos o la seguridad civil y militar.

Posteriormente, Sean Parnell, portavoz oficial del Pentágono, respondió a las declaraciones y controversia a través de sus redes sociales. Detalló que el Departamento de Defensa no cuenta con interés alguno en aplicar vigilancia masiva dentro del territorio nacional ni en poner en marcha armas autónomas. Sin embargo, sostuvo que debía existir una mayor flexibilidad y levantamiento de restricciones, con la intención de garantizar que el Gobierno federal pudiera utilizar los sistemas de IA en cualquier contexto que fuera jurídicamente legítimo.

Las instrucciones impuestas por la Casa Blanca, según consignó el medio original, subrayan la determinación del Ejecutivo de controlar y condicionar la relación de las agencias federales con proveedores tecnológicos, en función de sus políticas de seguridad y principios constitucionales. El plazo de seis meses para la eliminación gradual del uso de IA de Anthropic afectará tanto la adquisición de nuevos servicios como la continuidad de los contratos ya existentes. La medida plantea también interrogantes respecto del futuro de la colaboración entre el sector público y empresas líderes en inteligencia artificial.

Mientras tanto, el conflicto entre la administración federal y Anthropic se inscribe dentro de una discusión más amplia sobre los límites éticos y legales de la inteligencia artificial, enfocada en el equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y la preservación de las libertades fundamentales. La posición de Anthropic, según sus directivos y según recogió el medio citado, insiste en que los usos propuestos por el Gobierno exceden lo que la empresa considera admisible en sociedades democráticas.

Según publicó la fuente original, la orden ejecutiva incluye amenazas explícitas respecto a posibles acciones civiles o penales en caso de incumplimiento o entorpecimiento del mandato oficial. Trump enfatizó que la administración utilizaría “todo su poder” para garantizar la plena ejecución de la directiva, lo que marca un precedente en la forma de establecer límites y exigencias en los contratos de tecnología para agencias federales de Estados Unidos.