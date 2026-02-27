Susan Sarandon, Goya Internacional, destaca el apoyo de España a Gaza: "Es tan importante"

La actriz estadounidense Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional 2026, ha destacado este viernes el apoyo de España a Gaza: "Venir de un país donde se siente la represión y la censura, ver el apoyo del presidente a Gaza y tener actores como Javier Bardem con una voz poderosa es tan importante para nosotros, los Estados Unidos".

En una concurrida rueda de prensa este viernes en la víspera de la entrega de los 40 Premios Goya en Barcelona, la actriz, visiblemente emocionada, ha asegurado la fortaleza y la ética de España en estos asuntos "hace sentir menos solos" en Estados Unidos, y ha dicho que hay esperanza.

CONTEXTO DIFÍCIL

La protagonista de 'Pena de muerte' ha afirmado que en un contexto tan difícil como el que vive ahora Estados Unidos ver la "fortaleza y claridad moral" de España significa mucho.

Preguntada por el presidente Pedro Sánchez, ha dicho: "Es alto y guapo. Cuando lo he visto ha estado en el lado correcto de la historia", y ha bromeado que igual lo puede conocer en la gala del sábado.

Tras sus recientes visitas a Barcelona para ser premiada en el BCN Film Fest 2023 y en el Festival de Sitges 2017, ha afirmado que todas las películas son políticas y ha calificado de "mito" que Hollywood sea de izquierdas.