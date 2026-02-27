SATSE reclama enfermeras escolares en todos los centros para cuidar la salud mental de la infancia y adolescencia

Cerca de ocho de cada diez jóvenes entre 18 y 30 años y más de la mitad de los menores de edad manifiestan conocer casos de autolesiones en su entorno, de acuerdo con un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos. En este contexto, el Sindicato de Enfermería (SATSE) insiste en la urgencia de reforzar la atención a la salud mental en niños y adolescentes, reclamando la presencia de enfermeras escolares en todos los centros educativos. Según informó el propio sindicato con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, la organización advierte sobre un repunte de casos en los últimos años, sostiene que los recursos actuales resultan insuficientes y pide que las autoridades tomen medidas inmediatas para frenar esta tendencia.

Según detalló SATSE, la incidencia de autolesiones se ha incrementado entre menores y jóvenes, una situación reconocida también en estudios y encuestas recientes. Tal como publicó SATSE, el 65,9 por ciento de las enfermeras escolares consultadas en una encuesta conjunta con ANPE declaró haber identificado casos de autolesiones y/o intentos autolíticos en su alumnado. El sindicato sostiene que estas cifras evidencian la necesidad de incrementar la vigilancia y el cuidado especializado en entornos escolares.

El medio SATSE resalta que la demanda de enfermeras escolares ha sido compartida durante años por familias, profesorado y la comunidad educativa. Según el sindicato, la presencia de personal de enfermería en los colegios e institutos permitiría mejorar la prevención, detección y posterior seguimiento de los estudiantes con problemas de salud mental, con especial énfasis en aquellos que muestran signos de autolesión sin intención suicida, uno de los problemas de mayor crecimiento en la adolescencia.

De acuerdo con lo que indicó SATSE, las consejerías de Sanidad y Educación en las comunidades autónomas presentan una implantación escasa y desigual de la figura de enfermera escolar, a pesar de que la infancia y adolescencia constituyen etapas clave para el desarrollo de hábitos y conductas. La organización subraya la importancia de que estos profesionales colaboren con el resto de la comunidad educativa y otros trabajadores del ámbito sanitario para abordar de manera integral la salud mental entre menores y jóvenes.

SATSE informó que, además de actuar en los ámbitos de negociación donde tiene representación, impulsa y participa en jornadas informativas y de sensibilización para destacar la relevancia del cuidado tanto de la salud física como de la salud mental y emocional en la población infantil y juvenil. Un ejemplo reciente es una actividad divulgativa llevada a cabo en Murcia, donde el foco se colocó sobre la importancia de la prevención y el acompañamiento dentro de los entornos escolares.

Según SATSE, la función de la enfermera escolar no se limita al ámbito asistencial, sino que también abarca la identificación de factores de riesgo relacionados con el inicio de comportamientos perjudiciales. Entre los elementos considerados, el sindicato identifica el consumo de alcohol y drogas, episodios de acoso escolar o violencia en las aulas, así como problemas de autoestima y socialización. Al detectar estas señales, la enfermera actúa alertando tanto al profesorado como al equipo de orientación, y coordina la derivación a los profesionales de salud mental cuando se estima necesario.

La organización sindical señala que la labor de las enfermeras escolares puede resultar decisiva en la prevención, ya que algunos de los problemas de salud mental y conductas autolesivas pueden pasar inadvertidos incluso frente a la propia familia. Tal como señaló SATSE, el largo tiempo que los menores y jóvenes pasan en los centros educativos convierte a estos espacios en escenarios privilegiados para la socialización y la detección temprana de dificultades.

El medio SATSE advierte que los recursos que las administraciones están destinando actualmente no resultan suficientes para afrontar el crecimiento en la prevalencia de trastornos mentales observada durante los últimos años. Desde la organización sindical se apunta que, si no se refuerzan las medidas de prevención y atención, los problemas podrían agravarse en un corto periodo.

En su argumentación, SATSE describe a la enfermera escolar como una figura clave dentro del soporte multidisciplinar que requieren los menores y jóvenes con dificultades emocionales o comportamentales. El sindicato sostiene que su intervención posibilita el abordaje temprano y especializado de las situaciones que afectan la salud mental, con la finalidad de frenar el avance de las autolesiones y otras conductas lesivas asociadas.

En respuesta a la situación descrita por estudios y profesionales, SATSE llama a que las consejerías de Sanidad y Educación de todas las comunidades autónomas prioricen la contratación y presencia de enfermeras escolares en cada colegio e instituto. La organización enfatiza que solo una respuesta coordinada, con recursos suficientes y personal especializado, permitirá convertir los centros educativos en espacios seguros y saludables para la infancia y la juventud.