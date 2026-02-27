Samsung continúa ampliando la compatibilidad con comunicación satelital en los nuevos Galaxy S26 con nuevas asociaciones

En Europa, Samsung iniciará pruebas de comunicación satelital junto a MasOrange en España en marzo, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad del usuario en situaciones de emergencia y en áreas donde la cobertura móvil no está disponible. Según publicó Europa Press, esta iniciativa se enmarca dentro de la ampliación global de capacidades satelitales para la nueva serie de dispositivos Galaxy S26, incluidas asociaciones con operadores como Virgin Media O2 y Vodafone.

Samsung ha consolidado acuerdos con operadores internacionales que facilitan el acceso a servicios clave, como mensajería, datos y asistencia de emergencia, en contextos en los que las redes convencionales presentan limitaciones. De acuerdo con Europa Press, estas capacidades ya forman parte de algunos modelos de alta gama desde 2025, pero la nueva serie Galaxy S26, presentada el miércoles por la compañía surcoreana, incorpora nuevas alianzas y extiende los servicios a través de una conectividad de próxima generación.

El medio Europa Press detalló que en Estados Unidos, Samsung coopera con T-Satellite y Starlink by T-Mobile, permitiendo servicios de texto y datos desde 2025 en dispositivos Galaxy posteriores a la serie S21. Además, AT&T participa en la oferta de funciones satelitales y, como novedad dentro de la gama insignia, la colaboración con Verizon permitirá la conexión mediante eSOS y servicios de texto en todos los Galaxy S26 y modelos posteriores.

En el mercado europeo, además de las pruebas en España, Samsung ofrecerá comunicación satelital gracias a la colaboración con Virgin Media O2 para determinados smartphones Galaxy. A esto se suma el trabajo con Vodafone, que contribuirá a ampliar el acceso a estas tecnologías. Europa Press señaló que el compromiso de Samsung incluye garantizar que los servicios funcionen incluso en condiciones adversas o en lugares sin cobertura móvil, priorizando la seguridad y la asistencia en casos de urgencia.

En Japón, Samsung introdujo desde 2025 funciones de texto, datos y el Sistema de Alerta de Terremotos y Tsunamis (ETWS) en los Galaxy S22 y en ciertos modelos de la serie A fabricados posteriormente, según informó Europa Press. Desde 2026, la compañía planea extender la comunicación por satélite a más dispositivos de la serie Galaxy A, en cooperación con los operadores SoftBank y docomo, y trabaja además junto a Rakuten Mobile para ampliar la cobertura de comunicación satelital.

La empresa comunicó que estas alianzas globales mejoran la estabilidad y fiabilidad de las comunicaciones esenciales en diversos mercados. Al respecto, el presidente y director de operaciones de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics, Won-Joon Choi, declaró: “A medida que la conectividad satelital se convierte en una parte importante del panorama móvil, nos comprometemos a garantizar que los usuarios de Galaxy tengan un acceso fiable a la comunicación, especialmente cuando más lo necesitan”, cita recogida por Europa Press.

Samsung destacó que la incorporación de la inteligencia artificial en muchos procesos diarios exige contar con comunicaciones robustas como infraestructura fundamental. Esta conectividad promete experiencias móviles continuas, incluso cuando las redes tradicionales de telecomunicación presentan interrupciones o falta de cobertura, confirmó Europa Press.

De acuerdo con la información recopilada por Europa Press, estos avances tecnológicos permiten a los usuarios enviar mensajes, acceder a datos y solicitar auxilio en todo momento y lugar, función que la compañía considera prioritaria en la construcción de entornos móviles más seguros y resilientes. Samsung aseguró que los preparados técnicos permiten ofrecer “servicios de red más estables y fluidos”, lo que beneficia tanto a quienes viajan como a quienes habitan en zonas remotas o rurales.

Finalmente, Europa Press señaló que Samsung continuará colaborando con proveedores de red y empresas de satélites para incrementar la confianza y disponibilidad de canales de comunicación esenciales en sus dispositivos. La expansión de estas capacidades satelitales seguirá su curso en los próximos años, priorizando la seguridad, la respuesta ante emergencias y la implementación gradual en los principales mercados globales.