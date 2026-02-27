Rusia convoca a la embajadora de Finlandia por la quema de una bandera rusa

El Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que considera la quema de la bandera nacional frente a su embajada en Helsinki como una profanación de un símbolo estatal y presentó una queja formal al gobierno de Finlandia, de acuerdo con un comunicado difundido este viernes. El hecho, ocurrido el pasado 24 de febrero, involucró a varias personas cuya identidad permanece desconocida. Moscú se dirigió a las autoridades finlandesas con una solicitud explícita para localizar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, además de exigir garantías para que incidentes de este tipo no vuelvan a repetirse.

Según consignó el Ministerio de Exteriores ruso, el incidente se registró frente a la sede diplomática de Rusia en la capital finlandesa, donde individuos no identificados quemaron la bandera rusa. El comunicado oficial, citado por diversos medios, señala que este acto constituye “una blasfemia y un acto flagrante de profanación de un símbolo nacional ruso”. Además, subraya la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y autoridades locales en la protección del inmueble y del personal diplomático.

Tal como publicó la agencia de noticias, Rusia convocó formalmente a la embajadora de Finlandia en Moscú, Marja Liivala, para expresar su protesta y requerir una respuesta oficial del gobierno finlandés. En la reunión, el Ministerio de Exteriores de Moscú reiteró que las autoridades finlandesas tienen la obligación de garantizar el orden público en las inmediaciones de la misión diplomática y criticó la actuación de las fuerzas de seguridad del país nórdico, señalando que “han fracasado a la hora de mantener el orden y evitar este delito”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores ruso expone que la protesta formal se fundamenta en los compromisos internacionales de protección a las misiones diplomáticas. Además, la nota oficial reclama que Helsinki implemente las medidas necesarias, no solo para identificar a quienes participaron en la quema de la bandera, sino también para presentar cargos penales y reforzar la vigilancia, con el objetivo de prevenir actos considerados extremistas o provocadores en el futuro.

Las autoridades rusas insistieron en que la protección de su misión diplomática es obligatoria para el país anfitrión bajo las convenciones internacionales. Según detalló Rusia, la acción del 24 de febrero fue percibida como una amenaza directa a la integridad de su delegación y exigió una actuación inmediata de la parte finlandesa. El texto oficial concluye que Rusia espera una investigación exhaustiva y una respuesta adecuada por parte de Helsinki para restaurar la confianza en las garantías de seguridad diplomática en Finlandia.

El incidente ha tensado las relaciones bilaterales en un contexto de creciente vigilancia internacional sobre la seguridad de las representaciones extranjeras. Moscú recordó la importancia de que los Estados anfitriones cumplan rigurosamente sus obligaciones legales para salvaguardar los símbolos y los intereses de los países representados en su territorio, según establecen los tratados internacionales.