Qué esperar de MWC 2026: redes, dispositivos inteligentes y conectividad en el 20 aniversario de la feria en Barcelona

Mobile World Congress (MWC) regresa un año más a Barcelona con cuatro jornadas en las que los principales exponentes de las comunicaciones y tecnologías móviles compartirán sus novedades y las tendencias que están marcando el camino en el sector.

Organizado por la GSMA, MWC 2026 se desarrollará del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona; una edición que supone, además, la celebración del 20 aniversario de la feria en esta ciudad.

Con la previsión de alcanzar los 110.000 asistentes y 205 países, la edición de este año girará en torno a las redes inteligentes y autónomas, la soberanía digital y la redefinición del modelo operativo, en un momento en que el sector de la conectividad y las telecomunicaciones se encuentra en un punto de inflexión.

Un año más, el encuentro principal estará acompañado de congresos paralelos, como 4YFN, centrado en las empresas emergentes de todo el mundo; Talent Arena, sobre talento digital europeo; y Sports Tomorrow, sobre el futuro de la tecnología deportiva.

Como novedad, el recinto acogerá la exposición inmsersiva 'El aeropuerto del futuro', que mostrará las tecnologías que transformarán los aeropuertos y los viajes aéreos en las próximas décadas. Y un año más, la feria tendrá representación nacional en el Pabellón de España.

En todo este despliegue, empresas como Samsung, Honor, Xiaomi, Lenovo, TCL, Fujitsu, MasOrange y Telefónica promocionarán sus nuevas soluciones, tanto en la propia feria como en eventos de presentación que empiezan antes de que esta abra sus puertas, en los días de la prensa.

AGENDA DE ANUNCIOS

El sábado 28 de febrero, Xiaomi ha citado a sus seguidores a las 14:00 horas (horario de España peninsular) para el lanzamiento de su 'smartphone' Xiaomi 17 Ultra, con el que promete "una nueva era fotográfica".

Un día después es el turno de Honor (13:00), que además de presentar el dispositivo plegable MagicV6, compartirá sus trabajos en robótica, con un robot humanoide y el concepto de teléfono con brazo robótico en la cámara Robot Phone.

ZTE aprovechará su estancia en la feria para representar nuevos terminales inteligentes el lunes 2 de marzo a las 13:30 horas. Este mismo día, Motorola compartirá todos los detalles de su primer plegable con formato libro, razr Fold.

El martes 3 de marzo, el director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, hablará (9:30h) sobre la arquitectura que facilitará la conectividad 6G y la nueva era de la inteligencia artificial que impulsará. Este día, ZTE acogerá otra presentación (14:30h), en esta ocasión centrada en las líneas 'gaming' nubia Neo y RedMagic

La empresa china vivo estará presente por primera vez en MWC, donde mostrará su propuesta para impulsar el futuro de la imagen móvil con vivo X300 Ultra. TECNO llevará a la feria un prototipo de 'smartphone' modular ultradelgado que permitirá agregar complementos como una batería, un teleobjetivo y un módulo de cámara de acción, mediante conexión magnética y conectividad inteligente.

Meta celebrará varias conferencias en la feria, en las que mostrará el potencial de los 'wearables', los dispositivos ponibles como las gafas o los visores, para la comunicación humana, y el papel de WhatsApp Business en la transformación de las empresas.

Por su parte, AMD expondrá cómo su cartera de productos soporta la inteligencia artificial y las cargas de trabajo tradicionales en todos los entornos informáticos, mientras que Nvidia profundizará en cómo la IA y la computación acelerada están permitiendo que la industria de las telecomunicaciones se consolide como la columna vertebral de la era de la IA.

Telefónica presentará un proyecto piloto de recogida de residuos y microplásticos mediante drones acuáticos conectados. Durante su estancia en MWC, defenderá una propuesta vanguardista basada en el liderazgo de sus redes y el impulso de las tecnologías más innovadoras, y realizará una demostración de distintas experiencias de conectividad.

Asimismo, MasOrange presentará una solución disruptiva para la prevención de incendios forestales, que combina drones autónomos, inteligencia artificial y 5G SA.

También estará presente en la feria Indra Group, que desplegará su propuesta integral de tecnologías críticas, con IndraMind como eje del nuevo modelo de inteligencia soberana europea.

Además, Ericsson y sus socios, entre los que se encuentran Apple y MediaTek, ofrecerán demostraciones en directo sobre los avances en la compartición de espectro 5G y 6G preestándar y en los sistemas prototipo 6G.