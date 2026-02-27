Macron acusa de "antisemitismo de extrema izquierda" a Mélenchon tras jugar con el nombre de Epstein

Durante un mitin reciente, Jean-Luc Mélenchon, líder del movimiento La Francia Insumisa, comentó sobre el nombre del fallecido Jeffrey Epstein, cuyas actividades delictivas han generado gran repercusión internacional. En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron ha reavivado una intervención anterior en la que señalaba que la extrema izquierda intentaba “sustituir la lucha de clases por una supuesta lucha de razas, en amalgamas escalofriantes”. Según informó la agencia Europa Press, el mandatario responsabilizó a Mélenchon de “antisemitismo de extrema izquierda” y denunció que actitudes como la suya hacia la comunidad judía compiten con los clichés de la extrema derecha sobre el poder y la riqueza.

De acuerdo con Europa Press, Mélenchon forzó durante el acto público la pronunciación del apellido Epstein para dotarla de una sonoridad supuestamente más asociada a la comunidad judía. Estas palabras provocaron una intensa controversia política en Francia, que llevó a Macron a denunciar la recomposición de antiguos y nuevos discursos antisemitas y admitir públicamente su preocupación por la posible normalización social de tales formas de odio. “Todas estas expresiones contemporáneas del antisemitismo se recomponen y se combinan con formas más antiguas y hacen posible la inaceptable banalidad del mal”, afirmó el presidente francés, según recuperó Europa Press, en referencia a su discurso de hace quince días que ahora cobra actualidad.

El propio Mélenchon, situado en el centro del debate nacional, declaró posteriormente que su intención fue ironizar sobre la forma habitual de pronunciar el nombre de Epstein, señalando que dicha pronunciación tiende a “rusificar” la problemática. Según especificó Europa Press, el dirigente izquierdista cuestionó duramente las críticas al considerar que lo acusaban de antisemitismo por motivaciones políticas. “La reacción de quienes lo consideran antisemita fue espantosa. Esto plantea interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones en este asunto. El antisemitismo reside en quienes pretenden reducirlo todo a este tema”, sostuvo el líder de La Francia Insumisa.

La polémica se insertó, de acuerdo con Europa Press, en el contexto de crecientes presiones sobre las autoridades para esclarecer los vínculos del caso Epstein en territorio francés. Mélenchon reiteró la necesidad de conformar una comisión parlamentaria multipartidista que investigue las conexiones de la red delictiva de Epstein en Francia y cuestionó al gobierno nacional por la falta de respuestas sobre las posibles ramificaciones del caso. “¿Podrás explicar por qué no dices nada sobre el fondo de mi pregunta en el resto de mi declaración? ¿Te molesta finalmente la lista de gobiernos que no hicieron nada sobre el caso Epstein?”, preguntó públicamente el líder opositor.

Diversas figuras políticas reaccionaron a la situación, entre ellas el expresidente socialista François Hollande, quien fue citado por Europa Press destacando que un uso inadecuado del lenguaje frecuentemente revela excesos en el pensamiento. Según el mensaje difundido en sus redes sociales, Hollande consideró que, al recurrir a alusiones de ese tipo, Mélenchon incurrió en una retórica antisemita que definió como “intolerable” y subrayó que las consecuencias deben ser evaluadas de forma individual por cada persona.

El debate refleja una intensificación de las tensiones en torno a la respuesta institucional frente al escándalo Epstein y su dimensión internacional, junto con el uso del antisemitismo como tema de confrontación política en Francia. Europa Press indicó que el presidente Macron utilizó este escenario para insistir en la gravedad de las manifestaciones antisemitas, tanto de izquierda como de derecha, y en la necesidad de que la sociedad rechace cualquier forma de trivialización del odio y los estigmas. A la par, la presión por una investigación profunda sobre la trama Epstein continúa ganando relevancia tanto en los debates parlamentarios como en la opinión pública nacional.