Los 27 abogan por prorrogar hasta 2034 el fondo europeo de investigación para el carbón y el acero

El acuerdo alcanzado por los gobiernos de los Veintisiete contempla que la financiación europea para investigación en los sectores del carbón y el acero podrá cubrir hasta el 70% de los costes para empresas, y llegar al 100% en el caso de pymes, nuevas empresas y universidades. Esta medida, según informó Europa Press, responde al consenso alcanzado en el Consejo de la Unión Europea para reformar y ampliar la duración del fondo europeo de investigación para el carbón y el acero.

De acuerdo con Europa Press, la propuesta adoptada por el Consejo aboga por prorrogar hasta 2034 el funcionamiento de este instrumento financiero, superando así la duración planteada inicialmente por la Comisión Europea, que sugería una extensión únicamente hasta 2030. El medio detalló que, bajo el nuevo marco, la Unión Europea podría destinar hasta 120 millones de euros al año a iniciativas de modernización de la producción y reducción de emisiones para estos sectores industriales, alcanzando una inversión global estimada en 800 millones de euros durante toda la vigencia ampliada.

El fondo europeo en cuestión se alimenta de los intereses generados por los activos remanentes de la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), entidad que dejó de existir en 2002. Esta estructura de financiación ofrece al fondo una base jurídica autónoma, que lo mantiene independiente del marco presupuestario plurianual ordinario de la Unión Europea, según publicó Europa Press.

Según consignó el medio, la reforma establece también nuevas condiciones de acceso a las ayudas. A partir de su entrada en vigor, la financiación podrá cubrir hasta el 100% de los gastos de proyectos impulsados por pequeñas y medianas empresas, universidades y startups, mientras que el apoyo a grandes compañías podrá alcanzar hasta el 70% del coste de las iniciativas. El acuerdo de los Estados miembro concreta la posición del Consejo sobre la reforma del fondo y se articula mediante dos decisiones jurídicas. Una de ellas define la gestión y el uso de los activos financieros heredados por la desaparición de la CECA, y la otra regula las normas técnicas y financieras que operarán este instrumento en los próximos años.

El medio Europa Press informó que la aplicación definitiva del nuevo marco jurídico pasará ahora por el requisito de obtener el consentimiento del Parlamento Europeo en una de las decisiones y la consulta no vinculante en la otra. Solamente tras cumplir estos pasos, el instrumento podrá aprobarse formalmente y ponerse en marcha, con una entrada en vigor contemplada para enero de 2027.

Tal como publicó Europa Press, el fondo europeo de investigación para el carbón y el acero representa una herramienta clave para financiar proyectos con orientación tecnológica y medioambiental, facilitando oportunidades para la industria y el desarrollo sostenible en el contexto europeo. La posibilidad de que la financiación cubra una proporción significativa de los costes persigue incentivar la innovación y modernización del sector, así como facilitar la transición hacia modelos productivos menos contaminantes.

El impulso a este instrumento responde a la necesidad de mantener la competitividad del sector industrial, al tiempo que se avanza en los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de reducción de emisiones. Según reportó Europa Press, los gobiernos han respaldado la propuesta de destinar recursos relevantes a proyectos que busquen modernizar los procesos productivos y promover la eficiencia energética, además de reducir el impacto ambiental de las actividades asociadas al carbón y al acero.

La base jurídica propia del fondo, sustentada en los activos generados por la extinta CECA, marca una diferencia en comparación con otros instrumentos de financiación de la Unión Europea, ya que le otorga independencia respecto al presupuesto común y permite canalizar recursos a largo plazo. Según Europa Press, esta autonomía resulta fundamental para sostener la inversión en investigación y desarrollo a lo largo de los próximos años, en particular en un sector sometido a retos en innovación y sostenibilidad.

La reforma del fondo también prevé cambios en los procedimientos administrativos y criterios técnicos para la selección de proyectos que podrán optar a las ayudas, apuntando a una mayor flexibilidad y adaptación a los nuevos desafíos del sector. Europa Press subrayó que el proceso legislativo continuará ahora en el Parlamento Europeo, donde se debatirá la propuesta antes de su eventual aprobación y entrada en vigor, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para la política industrial y de investigación en la UE.

La prórroga propuesta, además de prolongar la vigencia del fondo hasta 2034, representa un compromiso de largo plazo por parte de los Estados miembro para fomentar la innovación y la sostenibilidad industrial. Con ello, según recogió Europa Press, la Unión Europea busca posicionar sus industrias del carbón y acero en un marco de transición ecológica, incentivando el desarrollo tecnológico y la reducción de la huella de carbono en la región.

El avance hacia la aprobación formal del nuevo marco dependerá del proceso de tramitación en las instituciones europeas. La aprobación definitiva y posterior entrada en vigor, prevista para enero de 2027, permitirá materializar las inversiones millonarias y el despliegue de incentivos ampliados para las empresas, centros de innovación y universidades del sector, completando así el ciclo legislativo descrito por Europa Press.