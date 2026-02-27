La ONU confirma un "incidente" en un centro de tránsito y recepción en Afganistán en medio de los combates

Un informe reciente del vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, expuso que años de conflicto, pobreza y catástrofes naturales, incluidas sequías y terremotos, han llevado a que aproximadamente 22 millones de afganos —casi la mitad de la población— requieran ayuda humanitaria. Según publicó la ONU, este número podría crecer si las hostilidades y enfrentamientos en la región continúan o se agravan. En este contexto, Naciones Unidas confirmó la ocurrencia de un “incidente” en un centro de tránsito y recepción ubicado en Torjam, un paso fronterizo estratégico entre Afganistán y Pakistán, mientras persisten los choques entre las fuerzas afganas de facto y el Ejército paquistaní.

De acuerdo con lo declarado por Dujarric y reproducido por el medio, el llamado de Naciones Unidas a las partes involucradas en el conflicto es claro: deben cumplir sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario, especialmente en lo que respecta a la protección de civiles y de la infraestructura necesaria para la población. El paso fronterizo de Torjam, fundamental para el flujo de personas y mercancías entre Pakistán y Afganistán, se ha convertido en una zona de alto riesgo en medio de este repunte de violencia.

El portavoz de la ONU no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza específica del incidente registrado en el centro de tránsito y recepción gestionado por el organismo, pero insistió en la preocupación creciente por quienes se ven afectados por los choques armados en la región. Según consignó la ONU, la seguridad de las instalaciones que prestan asistencia humanitaria y la integridad de los civiles se ve amenazada en la medida en que las tensiones fronterizas siguen en aumento.

Los eventos recientes se sitúan en el contexto de ataques reportados por el Ministerio de Defensa de las autoridades talibán. Según detalló la citada fuente, se produjeron “intensos bombardeos hacia el este y el sureste” en la línea fronteriza, en áreas próximas a las provincias afganas de Paktika, Paktia, Jost, Nangarhar, Kunar y Nuristán. Estas acciones han resultado, hasta el momento, en al menos trece civiles heridos, entre los que se encuentran mujeres y niños, a causa de un ataque con misiles dirigido contra un campo de refugiados en Nangarhar, según informaron las fuentes afganas a la ONU.

El medio Naciones Unidas subrayó que la escalada de enfrentamientos no solo agrava la situación de seguridad, sino que también pone en riesgo la continuidad de los corredores de ayuda, esenciales para atender las necesidades de millones de habitantes en Afganistán. Las disputas y ataques en la zona de Torjam podrían restringir aún más el acceso de los equipos humanitarios a quienes dependen de suministros médicos, alimento y refugio.

Por lo tanto, la preocupación internacional se centra no solo en la violencia directa, sino también en las consecuencias indirectas sobre una población vulnerable que ya enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas debido a las crisis superpuestas de conflicto armado y desastres naturales. Naciones Unidas reiteró que el respeto al Derecho Internacional Humanitario por parte de quienes participan en el conflicto es determinante para evitar mayores daños civiles y garantizar el funcionamiento de la infraestructura vital.

El relato de Naciones Unidas, sumado a los reportes del Ministerio de Defensa talibán, aporta contexto a una crisis regional en la que la protección de civiles, la provisión de ayuda y la estabilidad fronteriza son elementos decisivos. Torjam, dado su carácter estratégico, continúa en el centro de la tensión geopolítica y humanitaria que afecta a millones de personas en la región.