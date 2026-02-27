Junta de Andalucía impulsa la Responsabilidad Ampliada del Productor sobre retos de reciclaje y sostenibilidad

Las inversiones públicas destinadas a reforzar la gestión de residuos orgánicos en Andalucía han superado los 145 millones de euros, según cifras aportadas por la Junta y recopiladas por el medio en una nota reciente, a raíz de la celebración de la Jornada sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de Envases y su Reciclado en Sevilla. El objetivo principal de estas iniciativas consiste en acelerar la recogida separada de biorresiduos, impulsar el tratamiento de la fracción orgánica y modernizar las plantas de gestión, como parte de un esfuerzo más amplio hacia la economía circular en la región.

De acuerdo con la información publicada por la Junta en el contexto de este encuentro, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, defendió la RAP como una herramienta fundamental para transformar el sistema de gestión de residuos en Andalucía. García explicó que este mecanismo, regulado por la Ley 7/2022 y desarrollado mediante el Real Decreto 1055/2022, establece que las empresas productoras asumen la responsabilidad directa de financiar y organizar la gestión de los residuos generados por los envases que introducen en el mercado. Así, la RAP refuerza el principio de “quien contamina paga” y traslada a la industria obligaciones concretas en materia de ecodiseño, trazabilidad y cumplimiento de metas ambientales, detalló el medio.

Durante la jornada, diversos representantes institucionales, empresarios, gestores municipales, expertos legales y operadores ambientales se reunieron para intercambiar experiencias y analizar las implicaciones del marco normativo vigente en materia de envases y residuos, según consignó la nota. Según detalló la Junta, la consejera señaló que la correcta aplicación de la RAP aparece como un “instrumento clave” para facilitar la transición hacia una economía circular, eficiente y en coherencia con los objetivos climáticos fijados por la Unión Europea, que establecen para 2030 un objetivo del 75% en la recogida separada respecto a los envases puestos en el mercado.

García subrayó que Andalucía ha creado un marco legislativo específico, la Ley de Economía Circular, una norma que involucra tanto a la administración pública como al sector privado y que persigue un cambio en el modelo productivo. Explicó que la RAP no se debe concebir únicamente como una carga para las empresas, sino como una oportunidad para innovar, mejorar la competitividad y adecuarse a las exigencias de los mercados, cada vez más orientados hacia la sostenibilidad. En palabras de la titular de Sostenibilidad recogidas por la Junta, el nuevo marco normativo “permite avanzar de forma real en prevención, reutilización y reciclado”, y contribuye a ubicar a las empresas “en la senda de la transparencia, la eficiencia y la circularidad”.

La consejera destacó el enfoque coordinado que impulsa el Gobierno andaluz en materia de gestión de residuos, combinando planificación, inversión pública, reformas regulatorias y colaboración directa con entidades privadas y locales. La nota aclara que este enfoque busca garantizar “seguridad jurídica y un marco plenamente adaptado a los retos actuales del sector” y que la economía circular se plantea como una prioridad transversal para toda la Junta, no limitada a una sola consejería.

Según publicó la Junta, desde el ámbito de la fracción orgánica, se ha hecho hincapié en la importancia de evitar que esta tipología de residuos, que representa más del 40% del peso total de los residuos municipales, acabe en los vertederos. Para ello, la Administración autonómica ha destinado más de 145 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a la promoción de la recogida separada de biorresiduos, la construcción de infraestructuras especializadas y la modernización de las plantas de tratamiento mecánico biológico.

A estas acciones se han sumado otras líneas de financiación, como los 10 millones de euros en subvenciones para la adquisición de vehículos específicos para la recogida de biorresiduos y 81,4 millones de euros dedicados a proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía (PlanETA) se encuentra en fase final de resolución, según detalló la Junta.

En paralelo, desde 2019, la Junta ha ejecutado inversiones directas que ascienden a 17,1 millones de euros para la construcción de 34 puntos limpios en el territorio andaluz. La consejera también mencionó la elaboración de la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular, cuyo diseño incluye un proceso participativo con expertos de distintos ámbitos para adaptar el modelo a las particularidades del territorio.

Durante la jornada, organizada por Ecotic Envases en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla, se abordaron sobre la mesa temas como las dificultades jurídicas y operativas de la RAP, los modelos de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada para el reciclaje, las nuevas exigencias derivadas de la normativa europea y las obligaciones ampliadas en materia de envases comerciales e industriales. Según reportó la Junta, se resaltó de forma reiterada la importancia de que productores, distribuidores, operadores ambientales y administraciones cooperen de manera conjunta para asegurar la correcta implantación del sistema, optimizar los procesos de recogida y reciclaje y maximizar los beneficios ambientales y económicos vinculados a la economía circular.

El evento reunió a figuras institucionales como la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería, Carmen Jiménez Parrado; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el director general de Ecotic, Andreu Vilà; la delegada territorial de la Consejería en la provincia, Inmaculada Gallardo; Pedro Poveda de Gómez-Acebo & Pombo y el secretario general de la Federación Andaluza de Electrodomésticos, Carlos Bejarano, entre otros participantes.

La jornada concluyó con una sesión orientada a la creación de sinergias entre los sectores implicados, donde los asistentes reafirmaron su compromiso en avanzar hacia un modelo sostenible y competitivo. Según la Junta y el medio, la responsabilidad ampliada del productor queda consolidada como una herramienta estratégica en la gestión futura de los residuos en Andalucía.