Hillary Clinton afirma haber sido preguntada por OVNIs en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha criticado este jueves las preguntas que ha recibido sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y sobre la conspiración 'Pizzagate' durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes con motivo de la investigación del órgano sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Al final, todo se ha vuelto bastante inusual porque me han empezado a preguntar sobre los ovnis y sobre una serie de cuestiones sobre el 'Pizzagate'", una teoría sobre una supuesta red de prostitución y abuso sexual infantil en los bajos de algunas pizzerías que ha tachado como "una de las teorías conspirativas falsas más viles", según sus declaraciones ante la prensa al término de su intervención que ha recogido el portal de noticias The Hill.

Con todo, ha querido "felicitar al presidente" del Comité, James Comer, "por plantear una serie de preguntas importantes, a las que he respondido, sobre la naturaleza de la investigación y las áreas que consideré que debían explorarse". "Lo agradezco; quiero que se revele la verdad. Ha sido una forma tranquilizadora de poner fin a una declaración tan larga y repetitiva", ha agregado.

La exsecretaria de Estado, que ha asegurado no haberse reunido nunca con Epstein y conocer a su esposa, Ghislaine Maxwell, "casualmente, como una conocida", ha manifestado estar segura de que los archivos del Departamento de Justicia sobre el delincuente sexual no revelan nada que sugiera que su esposo, el expresidente Bill Clinton, conocía los delitos de Epstein.

Asimismo, ha afirmado que no volverá a testificar y ha criticado al Comité por no permitir que la audiencia fuera pública, como ella y Bill Clinton --que hará lo propio el viernes-- habían solicitado, afirmando que podrían haber "pasado el día de forma más productiva".

Al hilo de su comparecencia, los demócratas de la Cámara han exigido que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, testifique también ante el Congreso sobre sus vínculos con Epstein.

"La persona que realmente aparece más veces en los archivos que el expresidente, con quien queremos hablar, es el presidente Donald Trump", ha declarado en declaraciones recogidas por Bloomberg el demócrata de mayor rango del Comité, el representante Robert García, quien ha alegado que una citación como la del expresidente Clinton "sienta un precedente".

Bill Clinton realizó varios viajes en el avión privado de Epstein antes de que este se declarara culpable en 2008 de cargos en el estado de Florida, que incluían la captación de una menor para prostituirla. Epstein también donó US$1.000 a la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y US$20.000 a la campaña de Hillary Clinton al Senado de EE.UU. en 2000. Una organización benéfica controlada por Epstein contribuyó con US$25.000 a la fundación privada de los Clinton.

En una entrevista con la BBC a mediados de febrero, Hillary Clinton dijo que su marido había volado en el jet privado de Epstein "por su labor benéfica" y que no recordaba haber conocido a Epstein. Añadió que sí había conocido a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, "en algunas ocasiones".

Una de esas ocasiones fue la boda de su hija Chelsea en 2010, donde Maxwell aparece fotografiada al fondo junto a otros invitados. Maxwell le dijo al fiscal general adjunto Todd Blanche, en una entrevista grabada el otoño pasado, que en ese momento salía con el multimillonario tecnológico Ted Waitt, quien, según ella, era "muy amigo" de Bill Clinton.

Maxwell fue condenada en 2021 por reclutar niñas para abusar sexualmente de ellas y participar en algunas de las agresiones. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.