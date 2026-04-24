UE pide negociación para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir Ormuz sin peajes

Nicosia, 24 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió este viernes que continúen las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio e instó a reabrir el estrecho de Ormuz sin peajes y respetando la libertad de navegación, tras un encuentro con sus socios de países de la región.

"Nuestro objetivo común es ahora negociar un fin duradero de la guerra, lo que incluye restablecer la libertad de navegación plena y permanente en el estrecho de Ormuz sin peajes", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta tras la reunión.

Asimismo, aseguró que "cualquier acuerdo de paz deberá abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán". EFE