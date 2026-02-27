España respalda la decisión de la Comisión Europea para la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

El proceso de ratificación en Argentina y Uruguay habilitó la posibilidad de aplicar de forma interina el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, un hecho considerado decisivo por autoridades españolas para la expansión en mercados internacionales. Según informó el medio, el Ejecutivo ibérico ha mostrado su respaldo a la decisión de la Comisión Europea, que anunció este viernes la entrada en vigor provisional del pacto comercial, una vez completados los procedimientos legislativos en dos de los países sudamericanos integrantes del bloque Mercosur.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y tal como consignó el medio, la alianza establecida entre la Unión Europea y Mercosur dará lugar a la mayor área de libre comercio en el mundo, que englobará a más de 700 millones de consumidores. Esta dimensión, explicaron fuentes oficiales, representa una oportunidad significativa para productores, empresas y trabajadores de ambas regiones. “En un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”, manifestó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, según consigna el medio.

La Comisión Europea confirmó la posibilidad de aplicar de manera transitoria la vertiente comercial del acuerdo, competencia exclusiva del bloque comunitario, tras completarse el trámite de ratificación en Uruguay y Argentina este jueves. Como detalló la fuente periodística, la ratificación por uno de los países del Cono Sur permite que los instrumentos comerciales entren en vigor mientras avanza el procedimiento general de aprobación, que involucra a todos los estados miembros de la Unión y requiere además la luz verde del Parlamento Europeo.

El acuerdo político y de libre comercio fue firmado el pasado enero por representantes de la Unión Europea y las naciones del Mercosur, cerrando casi 26 años de negociaciones. Esta nueva estructura de relaciones fue adoptada a pesar de las objeciones presentadas por sectores agrícolas europeos y por varios países, entre ellos Francia y Polonia, según reportó el medio.

Para que todo el acuerdo adquiera validez en definitiva, es necesario un proceso de ratificación más complejo. Según explicó la fuente, los Veintisiete deben adoptar formalmente el texto, al tiempo que el Parlamento Europeo debe dar o denegar su consentimiento, aunque no tiene la facultad de modificar el contenido del pacto en esa instancia. La ratificación parlamentaria permanece en suspenso debido a un recurso planteado por una parte de los eurodiputados, que plantearon dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con el Derecho comunitario.

Hasta que el Tribunal de Justicia resuelva ese recurso, la entrada en vigor completa del acuerdo queda paralizada, detalló el medio. Esta situación ha generado expectativas entre los sectores económicos que se beneficiarían de la apertura de mercados, así como preocupación en otros segmentos que han manifestado su disconformidad con los términos del acuerdo.

La decisión de la Comisión Europea respalda también el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de la Unión, de acuerdo con lo expuesto en las declaraciones del ministro Carlos Cuerpo. El Gobierno de España se ha mostrado alineado con la visión de que la consolidación de este marco comercial contribuiría al fortalecimiento de la presencia europea en el escenario global y a la diversificación de oportunidades económicas para ambos bloques.