El jugador argentino Leonardo Aboian es sancionado hasta junio de 2032 por amañar partidos

La sanción impuesta a Leonardo Aboian contempla efectos retroactivos desde el 19 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 18 de junio de 2032, privando al tenista argentino de competir durante seis años y nueve meses, según detalló la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). La penalización incluye una multa de 40.000 dólares (casi 34.000 euros) y se origina tras la admisión de culpa de Aboian respecto a numerosos episodios de arreglo de partidos y otras conductas fraudulentas en el marco de eventos tenísticos de menor nivel internacional.

Según publicó la ITIA, el deportista de 27 años, actual número 997 del ranking individual de la ATP, se declaró responsable de 30 violaciones al reglamento de integridad del tenis. Entre las conductas admitidas por el jugador se encuentran la manipulación deliberada del resultado de partidos, aceptar pagos para no esforzarse al máximo, facilitar apuestas relacionadas con los encuentros y omitir la denuncia de intentos de corrupción, entre otras acciones prohibidas por los códigos de integridad de la disciplina.

El propio comunicado oficial de la ITIA, citado por múltiples medios internacionales, señala que Aboian aceptó "todos los cargos", lo cual motivó la resolución de esta suspensión prolongada y la multa económica. El periodo durante el cual Aboian reconoció haber intervenido en amaños comprende las temporadas de 2018 a 2025, con la afectación directa de ocho partidos en modalidades individuales y dobles, disputados en competencias del ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger Tour.

El organismo internacional de integridad deportiva agregó que las sanciones aplicadas tienen como objetivo fomentar la transparencia y la confianza en el ámbito del tenis profesional, al tiempo que actúan como advertencia frente a la comisión de futuras infracciones similares por parte de otros jugadores. Según consignó la ITIA, el proceso sancionador seguido contra el argentino incluyó tanto el análisis de pruebas documentales como el reconocimiento explícito de los hechos por parte del implicado.

Entre los elementos subrayados por la agencia, se destaca la gravedad de las acciones de Aboian, quien recibió remuneración por actos que afectaron la normal disputa de partidos y la imparcialidad competitiva. De acuerdo con la comunicación oficial, al incumplir sus deberes de denunciar acercamientos de terceros vinculados a apuestas y corrupción, Aboian reforzó la tipificación de faltas adjudicadas. Según la ITIA, este tipo de incidentes debilita la integridad del deporte y justifica penalizaciones ejemplares.

Leonardo Aboian, cuya trayectoria profesional se concentró en torneos de nivel intermedio y bajo del circuito internacional, queda inhabilitado para participar en toda clase de competencia o actividad vinculada al tenis bajo jurisdicción de los organismos amparados por la ITIA hasta la fecha dispuesta, lo que contempla tanto eventos de la ATP como competiciones ITF. El medio informativo detalló también que el tenista se ve obligado a afrontar la mencionada multa económica como parte de la reparación estipulada.

La investigación y el proceso de sanción contra Aboian forman parte de una serie de medidas implementadas por las autoridades internacionales en años recientes, orientadas a combatir la manipulación de resultados y otras prácticas ilícitas en el deporte profesional. Según informó la ITIA, el caso fue tramitado bajo los procedimientos disciplinarios usuales y resolvió la suspensión tras la completa cooperación y admisión de responsabilidad del jugador acusado.

Finalmente, la resolución de la ITIA subraya la vigencia de los códigos de conducta en el tenis, para todos los deportistas y sus entornos, y la obligación de colaborar en la denuncia de cualquier contacto o propuesta relacionada con corrupción o apuestas no autorizadas, con el objetivo de proteger la reputación y el desarrollo transparente del circuito tenístico a escala mundial.