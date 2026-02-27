El ISCIII impulsó casi 300 proyectos innovadores en salud y 100 patentes activas en 2025

La tecnología destinada al diagnóstico de enfermedades como el glaucoma, la filariosis y el sarcoma de Ewing, así como herramientas avanzadas basadas en exosomas para oncología y anticuerpos monoclonales orientados al abordaje de la enfermedad de Alzheimer, integran parte destacada de la cartera tecnológica que desarrolla el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Daniel Ruiz, subdirector de Programas Internacionales de Investigación y coordinador de la Oficina de Transferencia de Conocimiento, detalló estos avances tecnológicos durante su intervención en la XV edición de Transfiere, encuentro que reúne a agentes clave del sector científico, tecnológico y de innovación, y que actúa como un espacio de referencia en España y Europa. Según informó el medio, el ISCIII comunicó que en el año 2025 respaldó aproximadamente 300 proyectos innovadores en salud y generó un total de 97 patentes activas asociadas a la investigación biomédica traslacional.

De acuerdo con el ISCIII, las iniciativas impulsadas no solo abarcan el desarrollo patentado, sino también la generación de "know-how" y productos de software orientados al apoyo de la salud pública. La presencia institucional del Instituto se materializó en el programa Transfiere a través de un equipo encabezado por la directora general, Marina Pollán, junto a los subdirectores generales Daniel Ruiz Iruela y María José Buitrago, responsable de Terapia Celular. El entorno de este foro sirvió al ISCIII para reafirmar su énfasis en fortalecer la inversión en I+D+i en el ámbito salud bajo el marco de la Acción Estratégica en Salud (AES). Esta estrategia incluye la concesión anual de ayudas económicas destinadas a proyectos y contratos de investigación.

Tal como publicó el ISCIII, durante el año pasado se asignaron 192 millones de euros a ayudas para favorecer la investigación en salud, lo que representa un incremento del 11 por ciento en comparación con los fondos destinados en 2024. Estos recursos provinieron únicamente de fuentes estatales, dado que por primera vez en los últimos cinco años no se recibieron fondos europeos. Además, el impacto del ISCIII se ve ampliado mediante la actividad de sus entidades vinculadas. El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) mantiene 185 invenciones activas y 57 acuerdos de licencia en vigor, mientras que el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) administra 293 proyectos junto a un portafolio de más de 175 patentes. Por su parte, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se destaca por el impulso de 15 proyectos enfocados en el desarrollo de fármacos y el registro de 44 familias de patentes.

El medio consignó que el ISCIII trasladó estos datos a la comunidad científica presente en Transfiere a través de su stand institucional, aprovechando reuniones, nuevos contactos y actividades programadas en el foro para exponer su papel en la organización y vertebración de la investigación nacional en salud. Se puso especial énfasis en la red compuesta por 36 Institutos de Investigación Sanitaria acreditados, que agrupa a más de 31.000 investigadores distribuidos por el territorio español. También se destacó el rendimiento del Consorcio CIBER, el cual conecta a más de 500 grupos de investigación repartidos en 13 áreas temáticas, lo que ha permitido acelerar la transferencia de la investigación biomédica hacia su aplicación clínica.

Según informó el ISCIII, el foro Transfiere sirvió como espacio para compartir resultados de distintas plataformas, como ITEMAS, SCReN y PNBB, cuya actividad implica la gestión de un banco de más de 2 millones de muestras biológicas, la coordinación de más de 250 ensayos clínicos activos enfocados en medicina personalizada y nuevas terapias avanzadas, así como el impulso de más de 50 proyectos de innovación y el ofrecimiento de cerca de 150 servicios destinados a acelerar procesos innovadores. Además, desde este entorno innovador se han constituido seis nuevas empresas vinculadas a la transferencia de conocimiento generado en el Instituto.

Durante su participación en Transfiere, el equipo directivo del ISCIII subrayó el impacto de su sistema de ayudas y la importancia de los desarrollos protegidos para la consolidación del liderazgo nacional en investigación biomédica. Según reportó el ISCIII, los avances registrados en áreas como el diagnóstico precoz de enfermedades, nuevas aproximaciones terapéuticas para patologías complejas y el diseño de herramientas informáticas han reforzado el papel del Instituto como agente impulsor de la innovación y la traslación clínica en España. Los datos presentados evidencian el proceso de expansión y consolidación del portafolio tecnológico y científico del ISCIII y sus organismos asociados, orientado a fortalecer el sistema nacional de salud y promover la medicina de precisión a través de la colaboración interdisciplinaria y la transferencia efectiva de los resultados de investigación.