El IPC se mantuvo estable en febrero en el 2,3%, pero la inflación subyacente escala al 2,7%

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) experimentó en febrero un incremento de una décima en su tasa interanual, alcanzando el 2,5% y registrando una variación mensual del 0,4%, de acuerdo con las cifras preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según reportó el organismo, el aumento mensual del IPCA coincide con el avance del IPC tradicional en el mismo periodo. Estos datos provisionales indican que se suspende la tendencia a la baja observada en los últimos tres meses en el ritmo de crecimiento de los precios, ya que el IPC se mantuvo fijo en el 2,3% interanual durante febrero.

Tal como comunicó el INE, la estabilidad del índice general en febrero tiene su origen principal en el descenso de los precios de la electricidad, en contraste con la situación registrada en febrero del año anterior. Por otra parte, el aumento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, así como el encarecimiento en restaurantes, servicios de alojamiento, alimentos y bebidas no alcohólicas, han aportado presión al alza sobre el nivel general de precios en la economía española.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa afirmó que el país continúa con una evolución del coste de vida alineada con el objetivo del Banco Central Europeo, que busca mantener la inflación cerca del 2%. Según detalló el Ministerio, esta moderación en el ritmo de encarecimiento contribuye a que los incrementos salariales superen la inflación, lo que incrementa el poder adquisitivo de los hogares.

En cuanto a la inflación subyacente, medida que excluye los alimentos no elaborados y la energía, el INE precisó que en febrero este indicador subió una décima, situándose en el 2,7%. Este nivel representa la mayor tasa de inflación subyacente desde agosto de 2024, cuando también registró un 2,7%, según informó la entidad estadística. Esta estimación rompe así la secuencia de tres meses consecutivos en los que la inflación subyacente permaneció en el 2,6%.

Respecto al comportamiento mensual, el IPC total nacional subió un 0,4% de enero a febrero, lo que constituye la mayor subida en cuatro meses, desde que en octubre se registrara un aumento mensual del 0,7%. El INE señaló que el comportamiento de determinados productos y servicios fue determinante para este resultado.

El INE estima que la inflación subyacente del IPCA para febrero alcanza un 2,8%, reflejando una estabilización en la senda de precios excluyendo componentes volátiles como energía y alimentos sin procesar.

Según las proyecciones del INE recogidas en este avance, la publicación de datos definitivos del IPC correspondiente a febrero ha quedado programada para el 13 de marzo, momento en el que se ofrecerán cifras cerradas y pormenorizadas sobre la evolución de los precios al consumo en España. Mientras tanto, las cifras preliminares publicadas por el INE proporcionan una referencia sobre la evolución de los costes esenciales y las tendencias de la inflación en el inicio de 2025.

El descenso en los precios de la electricidad ha sido el factor principal en la contención del índice general durante el mes, mientras que el incremento de costes en bienes y servicios como combustibles, restauración, alojamiento y bebidas no alcohólicas tuvo el efecto contrario, de acuerdo con la información difundida por el INE. Esta combinación de factores se presenta como elemento central para explicar tanto la estabilidad del IPC general como los valores crecientes de la inflación subyacente.

En términos de comparativa anual, la evolución del índice durante febrero representa una pausa tras tres meses en los cuales la inflación interanual se había reducido consecutivamente, según consignó el INE. Este comportamiento puntualiza el impacto de las fluctuaciones en productos específicos, especialmente la energía y los alimentos y bebidas no alcohólicas, y sitúa a la economía española cerca del rango objetivo marcado por las autoridades europeas en materia de estabilidad de precios.

El Ministerio de Economía indicó, según publicó el INE, que el mantenimiento de la inflación en niveles moderados favorece a los salarios, ya que permite que los incrementos retributivos continúen por encima de la evolución de los precios, con efectos positivos para el poder de compra familiar.

Finalmente, el INE recordó que los resultados definitivos del IPC y sus distintas componentes se comunicarán el 13 de marzo, permitiendo un análisis completo de la evolución de la inflación durante febrero y las posibles implicaciones para la política económica y las condiciones de vida en España.