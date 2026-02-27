El grupo Love of Lesbian anuncia un parón tras 25 años: "Es hora de bajar el telón por un tiempo"

Antes de dar inicio a su anunciada pausa, la banda barcelonesa Love of Lesbian tiene previsto realizar una gira internacional de despedida, que incluirá conciertos en auditorios y festivales de México, España, Sudamérica y Europa. Esta travesía marcará el cierre temporal de una carrera musical ininterrumpida de 25 años, según informó el medio que reportó la noticia.

Según publicó el medio, Love of Lesbian, agrupación liderada por Santi Balmes, comunicó a través de un video en sus redes sociales que, tras finalizar el calendario de conciertos previsto para 2026, pone en pausa su actividad. En el comunicado, la banda expresó: “Hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo. No es un adiós, pero sí un hasta pronto de largo aliento. Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido”.

El grupo detalló que, antes de retirarse de los escenarios, ofrecerán una última serie de conciertos para celebrar con su público la trayectoria recorrida. Estas actuaciones darán comienzo en marzo con presentaciones en distintas ciudades de México. Posteriormente, la banda formará parte de festivales importantes dentro de España, entre los que se encuentran Sonorama Ribera en Aranda de Duero, SanSan en Benicàssim y Noches del Botánico en Madrid. Además, participarán en los actos conmemorativos por el 150 aniversario de la cervecería Damm en Barcelona.

La banda agregó que la gira de despedida se prolongará con próximas fechas en otras ciudades de España, así como en puntos de Sudamérica y el resto de Europa. De acuerdo con lo señalado por la agrupación, estas actuaciones buscan ser una celebración transversal de lo que han sido y lo que seguirán representando para sus seguidores.

La decisión de Love of Lesbian llega tras un prolongado periodo de actividad constante, en el que el grupo ha sido una referencia en la música en español y ha consolidado una comunidad de seguidores en distintos países. Sobre la razón de este parón, la banda manifestó en su comunicado: “Hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén”. De esta manera, el mensaje apunta a una reflexión tras el recorrido profesional, dando lugar a una pausa para recobrar energías y contemplar el futuro.

En su declaración, la banda también aludió a la relación con su audiencia y al significado de este cierre temporal: “Nos retiramos de los focos sin saber muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde, pero con la certeza de que este viaje de un cuarto de siglo ha valido cada segundo de insomnio. Buscadnos en la complicidad de los teatros o bajo el cielo de los grandes festivales. Hagamos que estas fechas sean el hito que vuestra memoria nunca quiera borrar. Nos vemos en el último verso”.

Según consignó el medio, Love of Lesbian reafirmó que no se trata de una despedida definitiva, sino de una pausa indefinida, en la que queda abierta la posibilidad de un reencuentro futuro con su público. El grupo se refirió a la gira de despedida como “un brindis transversal por todo lo que fuimos, somos y seremos” y aseguró que su llamado “Ejército de Salvación volverá a desfilar por última vez”.

Durante estos 25 años, la banda procedente de Barcelona ha construido una trayectoria que comenzó con presentaciones en pequeños recintos y evolucionó hasta encabezar festivales y giras en grandes escenarios internacionales. Como enfatizó el comunicado, los años de carretera y actividad artística convirtieron sus furgonetas en “naves espaciales” y a los escenarios en su “hogar más fiel”.

El medio detalló que la agenda de conciertos prevista para 2026 marca el cierre de una etapa, en la que cada encuentro con su público busca convertirse en un acontecimiento especial. El grupo invita a sus seguidores a acompañarlos en estas últimas actuaciones y a compartir juntos el recuerdo de lo vivido en este cuarto de siglo de trayectoria.

Al anunciar este parón, Love of Lesbian marcó el comienzo de un proceso de despedida que se extenderá a lo largo de los próximos meses. El grupo pone énfasis en la honestidad de este silencio musical que está por llegar, trasladando el mensaje de que todo ciclo artístico necesita de pausas renovadoras para poder escribir nuevas páginas en el futuro.