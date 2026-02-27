El 86,9% de votantes de Sumar y 78,8% de PSOE ven la prostitución como violencia, frente al 65,4% de PP y 44% de Vox

El estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que la opinión está lejos de ser unánime entre los votantes de los diferentes partidos en relación con la penalización de los clientes de la prostitución como medida para combatir la trata de mujeres. Los datos muestran que, según publicó el CIS, el mayor apoyo a esta sanción se concentra entre votantes de Sumar, con un 66,7%, seguido por quienes optaron por el PSOE (65,7%). El respaldo disminuye entre quienes apoyaron al Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ambos con un 58,1%, y aún más entre los votantes de Junts (50,8%). El porcentaje cae por debajo del 50% entre quienes votaron a Vox, donde solo un 49,4% se muestra de acuerdo con penalizar a los clientes.

Según detalló el CIS, el estudio recabó la opinión de 10.019 personas y se presentó de forma anticipada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto en la sede de dicho ministerio. La encuesta, impulsada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, explora las percepciones sociales respecto a la prostitución y otras cuestiones vinculadas, como el acceso de menores a contenidos pornográficos. En el análisis por grupos de edad sobre este mismo asunto, los resultados apuntan a un mayor acuerdo entre los jóvenes: un 68,6% de las personas de 16 a 17 años y un 66,9% del grupo de 18 a 24 años apoyan castigar a los clientes, porcentaje que va descendiendo paulatinamente con la edad, hasta alcanzar el 57,5% entre aquellos con 75 años o más.

En torno a la consideración de la prostitución como violencia contra las mujeres, una gran mayoría de los consultados respondió de forma afirmativa. Según consignó el medio, el 86,9% de quienes votaron a Sumar en las elecciones generales de 2023 se muestra “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con que la prostitución constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Entre el electorado del PSOE, el respaldo es del 78,8%. En el caso del PP, el 65,4% comparte esta visión, mientras que entre los votantes de Vox el porcentaje desciende al 44%. Los votantes de ERC se sitúan por encima del PSOE, con un 84,6% expresando acuerdo, y entre los de Junts el resultado llega al 70,2%.

Por generaciones, los resultados mantienen la tendencia de amplio consenso a lo largo de todos los tramos de edad. El segmento de 55 a 64 años registra el porcentaje más elevado, con un 73,6% de apoyo a la afirmación de que la prostitución implica violencia de género, seguido del grupo de 75 años o más (71,4%). Los rangos de edad entre 25 y 34 años y 65 y 74 años superan ambos el 69%. Entre quienes tienen de 16 a 17 años, el 67,3% identifica la prostitución como violencia, mientras que en el grupo de 18 a 24 años la cifra alcanza el 65,6%. Quienes tienen entre 35 y 44 años representan el segmento con la cifra más baja, con un 65,1%, aunque se mantiene la mayoría en todos los rangos.

El informe del CIS también estudia el debate público sobre el acceso de menores de edad a contenidos pornográficos en Internet, diferenciando entre las posturas que abogan por establecer restricciones y quienes prefieren prohibiciones totales. En relación a las restricciones, el 46,5% de las personas entre 55 y 64 años apoya esta medida, seguido del tramo de 25 a 34 años (45,7%) y el de 18 a 24 años (44,7%). El porcentaje es menor entre los menores de 18 años (36,7%) y también en quienes tienen entre 35 y 44 años (38,6%). Los demás grupos de edad se mantienen en torno al 41% y 44%.

En lo que respecta a la postura frente a la prohibición directa del acceso de menores a páginas pornográficas, los porcentajes generales ascienden en ciertos grupos. El mayor índice de apoyo a la prohibición corresponde a las personas entre 35 y 44 años (57,4%) y entre 45 y 54 (52,8%), con los de 65 a 74 años alcanzando un 51,2%. El resto de tramos varía entre el 45,7% del grupo de 75 años o más y el 48,3% en los grupos de 18 a 24 y de 55 a 64 años. Entre los menores de 18 años, el apoyo a la prohibición total es del 28,7%.

Según precisó el CIS, al segmentar estas respuestas por recuerdo de voto, quienes en las últimas elecciones respaldaron al PP lideran el apoyo a la prohibición, con un 57,7%, seguidos de los votantes de Vox (53,2%), Sumar (49,8%), Junts (49,7%), PSOE (48,7%) y ERC (41,8%). En cuanto al respaldo a las restricciones, ERC encabeza el listado con un 52,5%, seguido de Junts (49%), Sumar (46,6%), PSOE (45,7%), Vox (39,3%) y PP (37,6%).

De acuerdo con los resultados presentados por el CIS, una mayoría transversal de la sociedad española identifica la prostitución como un fenómeno relacionado con la violencia hacia las mujeres, una percepción que varía en intensidad según la preferencia partidista y la edad de los encuestados. El informe concluye que el debate sobre la penalización de los clientes y las medidas ante el acceso de menores a la pornografía también refleja diferencias según grupo de edad y orientación política, aunque se constata un respaldo mayoritario a las medidas restrictivas y punitivas entre los sectores más jóvenes y ciertas agrupaciones políticas.