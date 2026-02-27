EEUU apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán en Afganistán

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que los talibán “no han cumplido de forma sistemática con sus compromisos” en materia de lucha contra el terrorismo, permitiendo que la violencia continúe amenazando la estabilidad regional. En este contexto, la Administración estadounidense ha trasladado su respaldo público al derecho de Pakistán a responder a los ataques transfronterizos por parte de grupos armados en Afganistán, según consignó Europa Press.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, representantes del Gobierno estadounidense confirmaron que apoyan la postura defensiva de Islamabad, mencionando específicamente que los talibán han permitido que Afganistán se convierta en base de operaciones para organizaciones consideradas terroristas a nivel internacional. Un portavoz oficial declaró que “Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán, un grupo designado a nivel global como terrorista”.

Las declaraciones de Washington surgen tras una serie de enfrentamientos violentos que causaron decenas de víctimas fatales en las últimas horas. Tras una escalada de ataques atribuidos a las fuerzas afganas, el Gobierno de Pakistán declaró el viernes una “guerra abierta” contra los talibán, informó Europa Press. Como parte de dicha respuesta, Islamabad ordenó bombardeos sobre posiciones en la capital afgana y en otras ubicaciones, incluidas Kandahar y urbes cercanas.

Según detalló Europa Press, las recientes hostilidades entre ambos países se produjeron poco después de que representantes afganos denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie de ataques aéreos realizados por Pakistán en Afganistán, los cuales, de acuerdo con las autoridades locales, se cobraron la vida de más de diez civiles. Las autoridades paquistaníes justificaron la ofensiva alegando que los bombardeos apuntaban a “campamentos y escondites terroristas” tanto del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), más conocido como los talibán paquistaníes, como del Estado Islámico.

La respuesta de Islamabad se presentó como una medida directa tras los recientes atentados suicidas que afectaron a territorio paquistaní. Según informó el medio Europa Press, el Gobierno de Pakistán argumentó que la decisión de atacar objetivos específicos dentro de Afganistán buscaba neutralizar infraestructuras de grupos armados responsables de estos actos violentos.

Por otro lado, Washington manifestó “tristeza” por la pérdida de vidas producto de la escalada de tensión y violencia reciente en la región, tal como reportó Europa Press. El portavoz del Departamento de Estado reiteró que los terroristas continúan utilizando Afganistán como base para la organización y ejecución de ataques, sumando presión sobre los talibán para que detengan este flujo de violencia y cumplan sus obligaciones internacionales contra el terrorismo en la región.

El conflicto bilateral entre Pakistán y Afganistán ha adquirido mayor visibilidad internacional por la intervención de Naciones Unidas, luego de que las autoridades afganas presentaron sus denuncias ante el organismo multilateral. Europa Press expuso que la tensión actual incrementa el riesgo de inestabilidad en la zona fronteriza. Estados Unidos, por su parte, mantiene su respaldo a las medidas adoptadas por Islamabad y, al mismo tiempo, insiste en la necesidad de que los talibán cumplan los compromisos que asumieron para frenar la actividad de grupos terroristas en suelo afgano.