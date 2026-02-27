Delcy Rodríguez pide a Trump el "cese de las sanciones y del bloqueo" contra Venezuela

Durante un acto celebrado en Caracas, la mandataria interina Delcy Rodríguez señaló que las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos afectan especialmente a la juventud venezolana y reiteró la solicitud al presidente Donald Trump para que concluya tanto las sanciones como el embargo vigente. Según indicó la agencia de prensa presidencial, Rodríguez expuso su petición ante un grupo de jóvenes locales en el contexto de lo que describió como una nueva etapa de cooperación entre ambos gobiernos, marcada por el acercamiento bilateral iniciado tras la intervención militar estadounidense y la detención del expresidente Nicolás Maduro. El medio consignó que esta solicitud representa un llamado en el marco de las recientes modificaciones en la relación diplomática y comercial entre Caracas y Washington.

De acuerdo con la información difundida por la prensa oficial y reproducida por el medio, la intervención de Rodríguez coincidió con medidas recientes de apertura por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, sobre todo en el ámbito petrolero. El medio precisó que la administración de Donald Trump ha iniciado la revitalización de la industria petrolera venezolana y reanudado el intercambio de hidrocarburos entre ambos países, tras años de restricciones impuestas en respuesta a la situación política previa.

No obstante, persisten limitaciones significativas. Según reportó el medio, el Departamento del Tesoro mantiene la prohibición al Ejecutivo venezolano de utilizar fondos oficiales para costear la defensa legal del expresidente Nicolás Maduro. Esta medida continúa vigente a pesar de los cambios en los vínculos diplomáticos y comerciales recientes. El abogado de Maduro, en el marco del proceso judicial que se lleva adelante en Nueva York por cargos vinculados a presuntas actividades de narcotráfico, manifestó ante la prensa que esta restricción ha impedido cubrir los honorarios legales del exmandatario, quien rechaza las acusaciones y sostiene su inocencia.

Rodríguez enfatizó durante su discurso que Venezuela nunca ha supuesto, a su entender, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ni para otros países. Recogiendo declaraciones atribuidas por la oficina de prensa presidencial, sostuvo que la postura tradicional de Venezuela ha estado guiada por los principios de amistad y cooperación, e hizo alusión a pronunciamientos recientes del presidente estadounidense, quien calificó a Venezuela como “amigo y socio” dos días atrás. El medio detalló que la mandataria enfoca la nueva política bilateral como una oportunidad para dejar atrás el bloqueo vigente, argumentando que este afecta el desarrollo de las nuevas generaciones venezolanas.

Tal como consignó la prensa venezolana, el pedido ocurrió en el contexto de un acto público en la capital con presencia de jóvenes, donde Rodríguez apeló directamente a la administración Trump para sellar una etapa definitiva de entendimiento que excluya sanciones e implique el levantamiento total del embargo. La dirigenta recordó que Washington ya ha procedido a relajar ciertas restricciones, aunque, según la información publicada, varios mecanismos de control financiero y judicial continúan vigentes e inciden sobre los ámbitos institucionales y diplomáticos de Venezuela.

El acto destacó la importancia que el gobierno de transición concede a la cooperación con Estados Unidos, en especial en sectores productivos clave como la industria petrolera, mientras que las autoridades venezolanas insistieron en que el levantamiento integral de las medidas restrictivas es fundamental para permitir una evolución positiva en la economía nacional y mejores oportunidades para la población más joven, afirmando que las actuales restricciones limitan tanto la operatividad estatal como el desarrollo de actores sociales y económicos.

El discurso de Rodríguez refleja el interés de la dirigencia venezolana en obtener garantías para el acceso a recursos internacionales y la normalización de relaciones comerciales, diplomáticas y legales. Según reportó la agencia de prensa, la mandataria argumentó que la actual condición de aliado y socio, tal como la describió la propia administración Trump, justifica dar pasos firmes hacia el retiro total del régimen de sanciones, facilitando así la reconstrucción de los sectores afectados durante los años previos de enfrentamiento diplomático y económico.

El medio destacó, además, que el pedido de Rodríguez está inserto en un contexto judicial internacional, dado el proceso que enfrenta Maduro en tribunales estadounidenses, lo que aporta un matiz adicional al debate sobre el levantamiento de las sanciones y la gestión de fondos públicos sujetos a vigilancia externa. Mientras tanto, la respuesta formal de la Casa Blanca al planteamiento realizado en Caracas no ha trascendido hasta el momento de publicación, según consigna la prensa oficial.