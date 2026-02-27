China ve "injusto e irracional" exigir a Pekín participar en las conversaciones nucleares de EEUU y Rusia

Durante una rueda de prensa, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, argumentó que el volumen de armamento nuclear chino no puede compararse con el de Estados Unidos y Rusia, y aseguró que exigir la incorporación del gigante asiático a negociaciones trilaterales sobre desarme nuclear resulta “injusto, irracional e inviable”. Así lo señaló en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien solicitó que Pekín se sume a un acuerdo de control nuclear entre Washington y Moscú. Según informó el diario estatal chino Global Times, Mao Ning subrayó que la postura de China ha sido reiterada públicamente en diversas ocasiones y que Washington, como país con un vasto arsenal atómico, tiene una “responsabilidad especial y primordial” en la reducción global de armas nucleares, compromiso que dijo compartir la comunidad internacional, de acuerdo con la portavoz recogida por Global Times.

La posición de Pekín quedó de manifiesto después de que autoridades estadounidenses plantearan, a comienzos de febrero, la posibilidad de reemplazar el tratado Nuevo START —firmado en 2010 entre Estados Unidos y Rusia para reducir en dos tercios sus arsenales nucleares— por un nuevo acuerdo trilateral que integrara también a China. Según detalló Global Times, China ha replicado que su poderío nuclear se encuentra muy por debajo del de Washington y Moscú, motivo por el cual considera la exigencia de participar en dichos acuerdos como inviable en la coyuntura actual.

La portavoz denunció, además, que Estados Unidos recurre a la “supuesta amenaza china” como pretexto para intensificar su despliegue militar en la región de Asia-Pacífico. Mao Ning cuestionó los motivos estadounidenses, sugiriendo que el llamado a Pekín para integrarse a negociaciones trilaterales sobre armas nucleares funciona como justificación para incrementar la presencia militar en zonas estratégicas. Global Times recogió que la funcionaria insistió en que la cooperación entre los dos países con mayores arsenales, Estados Unidos y Rusia, representa el enfoque más realista y necesario para avanzar en el control y la reducción de estas armas.

El escenario de negociación internacional sufrió cambios notables tras la invasión rusa de Ucrania, evento que desembocó en la suspensión por parte del presidente ruso de la participación en el tratado Nuevo START, aunque sin proceder a una retirada formal. El acuerdo, que fijó un límite y requisitos de verificación sobre los arsenales de Washington y Moscú, expiró el pasado 5 de febrero sin que las partes consiguieran un consenso para ampliar su vigencia o renegociar los términos, reportó Global Times. Esta situación dejó sin efecto el marco legal que regulaba la reducción progresiva de los arsenales nucleares de ambas potencias.

Estados Unidos defendió la necesidad de una nueva arquitectura de control de armas que involucre también a China, argumentando que la evolución del poder nuclear chino vuelve necesario ampliar la mesa de negociación. Desde la perspectiva de Pekín, según publicó Global Times, cualquier demanda para que el país asiático se una a negociaciones trilaterales no responde a una equidad realista dadas las diferencias cuantitativas en los arsenales y el contexto estratégico global. La posición sostenida por China demanda que Washington y Moscú asuman el liderazgo en los esfuerzos multilaterales, dada su superioridad en materia de armas nucleares.

De acuerdo con Global Times, la negativa china también se basa en el consenso internacional, que, según la portavoz, reconoce el papel principal de Estados Unidos y Rusia en el desarme nuclear. China sostiene que aumentar la presión sobre países con arsenales significativamente menores distorsiona las prioridades del control de armas y distrae de los compromisos de las principales potencias nucleares.

La discusión planteada por Washington ha generado reacciones diversas en los ámbitos diplomático y de seguridad internacionales. La explotación de la llamada “amenaza china” en declaraciones oficiales estadounidenses incluye, según Global Times, propuestas para incrementar recursos militares en torno al mar de China Meridional y otros puntos de fricción geopolítica en Asia-Pacífico. Aunque la administración estadounidense se ha mostrado dispuesta a recomponer el marco de negociación e incluir nuevos actores, la línea argumental de China descansa en la asimetría militar existente y en la demanda de responsabilidad diferenciada para los poseedores de mayores arsenales.

Hasta el momento, el desacuerdo persiste y la ausencia de un nuevo tratado trilateral deja sin regulación vigente una parte sustancial de los mecanismos de control de armas entre las principales potencias nucleares. Según consignó el medio chino, la expectativa de Pekín es que Washington y Moscú reanuden sus compromisos previos y avancen en la reducción de sus arsenales antes de demandar la participación de nuevos actores en el proceso de desarme global.