Cancillería mexicana se reúne con EE.UU. para fortalecer el combate al tráfico de drogas

El refuerzo del intercambio de información y estrategias conjuntas para combatir el tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas dirigió la más reciente reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses, realizada a pocos días del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según informó la agencia EFE, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, subrayó que uno de los objetivos principales del encuentro fue avanzar en la desarticulación de las cadenas de suministro de fentanilo, así como fortalecer las acciones de prevención y contención del tráfico de drogas en la frontera común.

De acuerdo con lo reportado por EFE, la reunión tuvo lugar con representantes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), encabezada por la directora Sara Carter. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana destacó en una publicación que, además del combate al tráfico del fentanilo, ambos países acordaron ampliar la cooperación en la prevención del consumo de drogas y el combate a la venta ilegal de armas, temas que han marcado la agenda bilateral de seguridad en los últimos años. La cancillería señaló que el intercambio bilateral se sustenta en el respeto absoluto a la soberanía de cada nación.

El medio EFE detalló que la visita de la directora Carter coincidió con una serie de reuniones previas que mantuvo con autoridades militares y de seguridad mexicanas. Entre estos encuentros, Carter sostuvo reuniones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, en las que se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos en trabajar "día y noche" para eliminar a los cárteles y al tráfico de drogas. Carter y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresaron su reconocimiento al gobierno mexicano por la “operación exitosa” contra Oseguera Cervantes, figura señalada como uno de los criminales más buscados en ambos países.

La ONDCP, según consignó EFE, compartió en su cuenta oficial de la red social X que el propósito de su misión en México consistió en reforzar los esfuerzos binacionales frente al tráfico ilícito de drogas. Según las autoridades, la colaboración entre México y Estados Unidos ha permitido debilitar estructuras de organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera.

En la reunión sostenida en Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo mexicano, participaron altos funcionarios de seguridad, dado el contexto surgido tras el operativo del 22 de febrero contra Oseguera Cervantes. La coordinación para atacar la cadena de suministro del fentanilo figura como uno de los temas más críticos, dado el aumento del consumo y los daños atribuidos a esta droga en territorio estadounidense, por lo que la alianza entre ambos países busca nuevas formas de impedir el flujo de precursores y sustancias terminadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores también enfatizó que el enfoque actual integra la puesta en práctica de buenas prácticas internacionales, combinando labores orientadas tanto a la prevención del consumo como a la represión de redes criminales. EFE reportó que la cooperación se ha centrado no solo en el intercambio de información estratégica, sino también en la coordinación de operaciones conjuntas, la mejora de los controles fronterizos y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la reducción tanto de la oferta como de la demanda de drogas sintéticas y armas ilegales.

En el marco de estas acciones, el seguimiento a los resultados operativos cobra relevancia, dado el impacto que ha tenido la actuación conjunta en el desmantelamiento de redes delictivas de gran alcance, como lo evidencia la operación más reciente contra el líder del CJNG. La cooperación bilateral se renueva con el compromiso de ambos países de persistir en la lucha contra la delincuencia organizada, sobre la base de la soberanía y el interés de proteger a la población.