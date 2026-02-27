Agencias

Bruselas aprueba un plan francés de 1.100 millones en ayudas públicas para impulsar la industria verde

La Comisión Europea ha aprobado este viernes un plan francés de ayudas públicas por valor de 1.100 millones de euros para apoyar inversiones destinadas a ampliar la capacidad de fabricación de tecnologías limpias, como paneles solares, eólica, bombas de calor y baterías.

El régimen permitirá conceder créditos fiscales a proyectos que incrementen la producción de tecnologías de cero emisiones netas incluidas en el marco europeo aplicable a este tipo de apoyos. Además de los productos finales, la medida abarcará componentes esenciales y determinadas materias primas críticas vinculadas a estas cadenas industriales.

El esquema estará disponible en todo el territorio francés y podrá aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2028, con el objetivo de reforzar la base industrial en sectores considerados estratégicos para la transición climática.

El Ejecutivo comunitario ha evaluado la medida conforme al Marco de Ayudas Estatales del Clean Industrial Deal, adoptado en junio de 2025, y ha concluido que cumple las condiciones previstas y es compatible con el mercado interior en virtud del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Según la Comisión, se trata del octavo régimen de apoyo a la capacidad de fabricación de tecnologías limpias aprobado desde la entrada en vigor de este marco, que ha permitido autorizar más de 10.000 millones de euros en este tipo de programas en distintos Estados miembro.

