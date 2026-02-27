Basf ganó un 24,7% más en 2025 y eleva su meta de ahorro de costes para este año

El consejo de administración de Basf tiene previsto usar parte de los ingresos en efectivo para fortalecer su balance durante 2026. Según declaró Dirk Elvermann, director financiero de la empresa, esta decisión implica utilizar recursos obtenidos de las medidas adoptadas en la cartera de la compañía para reducir la deuda neta y mantener la solidez financiera de Basf. Tal como informó el medio, la compañía química alemana reportó un beneficio neto atribuido de 1.619 millones de euros al cierre de 2025, lo que representa un crecimiento del 24,7% frente al año anterior.

De acuerdo con la información publicada, Basf incrementó su objetivo de ahorro de costes anual y está enfocada en una significativa reducción de deuda para 2026. Elvermann detalló que a finales de 2025 la deuda neta había disminuido hasta 18.300 millones de euros, una baja del 2,4% en comparación con los 18.329 millones de euros contabilizados previamente. Paralelamente, la empresa ajustó al alza su meta de reducción de costes, logrando una tasa anual de ahorro de aproximadamente 1.700 millones de euros, lo que supera en 100 millones el objetivo anterior.

La compañía alemana anticipa que, hacia el cierre de 2026, el ahorro anual de costes alcanzará los 2.300 millones de euros, elevando así el objetivo previo de 2.100 millones de euros. Elvermann también hizo hincapié en la aceleración de la implementación de los programas de reducción de gastos, precisando que Basf espera ahora incurrir en costes únicos acumulados de 1.900 millones de euros por estos procesos.

En relación a los resultados operativos, Basf registró ventas totales de 59.657 millones de euros durante 2025, cifra que implica una contracción del 2,9% respecto al año anterior. En cuanto al detalle por segmentos de negocio, las ventas disminuyeron un 7,2% en el área química hasta 10.055 millones de euros, un 5,7% en el segmento de materiales sumando 12.742 millones, y un 6,8% en soluciones industriales, con ingresos de 8.594 millones de euros. En el segmento de nutrición, Basf alcanzó ventas de 6.509 millones de euros, un descenso del 3,3%. En contraste, la división de superficies incrementó sus ingresos un 11,3%, llegando a 8.967 millones de euros, mientras que el área agrícola decreció un 2,2%, hasta 9.587 millones de euros.

Respecto a la evolución regional de los ingresos, tal como consignó el medio, Basf observó caídas en todas sus áreas geográficas más relevantes. En Europa, las ventas se situaron en 24.373 millones de euros, representando un descenso del 1,5%. América del Norte presentó una baja del 5,4%, sumando 16.148 millones, mientras que en Asia-Pacífico, los ingresos alcanzaron 14.766 millones de euros, una variación negativa del 0,3%. En Sudamérica, África y Oriente Próximo, la reducción fue más pronunciada, con una caída del 9,5% y 4.370 millones de euros de ventas.

Durante el cuarto trimestre de 2025, Basf reportó un beneficio neto de 560 millones de euros, en contraste con las pérdidas por 786 millones observadas en igual periodo del año anterior. Las ventas trimestrales de la empresa totalizaron 14.032 millones de euros, representando un descenso del 5,6% respecto al mismo lapso de 2024.

En cuanto a la retribución a sus accionistas, Dirk Elvermann especificó que Basf tiene la intención de distribuir al menos 12.000 millones de euros entre 2025 y 2028, combinando dividendos y recompra de acciones. La compañía prevé un dividendo anual de al menos 2,25 euros por acción, lo que se traduce en cerca de 2.000 millones de euros cada año. Para el ejercicio 2025, el dividendo propuesto es de 2,25 euros por acción.

En paralelo, informó el medio, Basf resolvió al cierre de octubre de 2025 recomprar hasta 1.500 millones de euros en acciones propias entre el mes de noviembre de ese año y el final de junio de 2026. Esta operación se adelanta al cronograma inicial y forma parte de un programa más amplio que contempla recompras por al menos 4.000 millones de euros antes de concluir 2028.

La proyección para el ejercicio en curso considera un Ebitda antes de extraordinarios situado entre 6.200 y 7.000 millones de euros, rango que se compara con los 6.600 millones registrados en 2025. Basf prevé un flujo de caja libre de entre 1.500 y 2.300 millones de euros, mejorando respecto a los 1.300 millones registrados en el año anterior, según reportó el medio.